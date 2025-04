La Mesa de Enlace le puso “paños fríos” al enojo de las bases y dejó una puerta abierta de diálogo para que continúe la baja de las retenciones

Luego de una jornada de mucha tensión para el campo, tras las declaraciones del presidente de la Nación Javier Milei, dejando en claro que el 30 de junio termina indefectiblemente la baja de los derechos de exportación (DEX), conocidos como retenciones, varias gremiales de base del sector mostraron su molestia con los dichos del primer mandatario.

La Mesa de Enlace, que concurrió a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGP), para analizar la barrera sanitaria por la fiebre aftosa, le puso “paños fríos” al enojo de las bases y dejó abierta una puerta de diálogo para que la disminución de los DEX continúe.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, al salir del encuentro con el secretario Sergio Iraeta, aclaró que el tema retenciones “no se tocó, esta reunión tenía como principal punto el tema de la posibilidad del envío de carne desde la Pampa húmeda, desde el norte del río Colorado hacia el sur, a la Patagonia, y por eso fue una reunión importante. Vinieron todos los ministros de las provincias patagónicas para hablar de ese tema”

“Claramente el presidente lo que hizo cuando firmó el decreto allá por el mes de enero, dijo que esta medida terminaba el 30 de junio, así que lo que hizo fue describir lo que él dispuso”, sentenció el dirigente. Y seguidamente, puntualizó: “El cronograma dice el 30 de junio. Hay que esperar, faltan dos meses. O ¿alguien se esperaba que el viernes pasado se levante el cepo, o alguien se esperaba que en enero iban a bajar las retenciones?. Hay que dejar que la cosa siga”, sostuvo Pino con un dejo de esperanza.

Respecto al pedido realizado en la mañana por el presidente Javier Milei “avísenle al campo que liquiden…), dijo: “el presidente tiene claro que los productores no liquidamos. Nosotros entregamos lo que producimos a los acopios y a los exportadores. Los que liquidan son los exportadores. Así que el presidente lo tiene claro…se puede haber confundido, pero él lo tiene claro”.

En la misma línea que Pino, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, luego de contar que el tema fue analizado por la Mesa de Enlace, durante la mañana, sostuvo que “esta es una medida que tenía fecha de vencimiento. Por supuesto que nosotros los productores siempre creemos que esa fecha no debería llegar por el hecho de que necesitamos de esa herramienta y que sea permanente. Fue una decisión del presidente. Nos quedan 60 días para poder, en base al diálogo que tenemos con el gobierno, tratar de ver si podemos llegar a que se revea, porque creo que mediante el diálogo se puede llegar a un consenso”.

El director de Federación Agraria (FAA), Ulises Forte, quien asistió al encuentro por la ausencia de la presidente de la entidad, Andrea Sarnari por un compromiso en Uruguay, señaló que “como Federación Agraria, vamos a seguir insistiendo en una fuerte reforma impositiva y, sobre todo, como es que no se cumpla el tema de volver a meter las retenciones. Y después hay que seguir trabajando hasta que, en un momento no existan más”

Finalmente, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, admitió haberse creado “falsas expectativas” y señaló “seguramente fue personal tenía mucha confianza de que continúen, un error a lo mejor personal mío de a lo mejor haber pensado que iba a continuar. Esto es muy claro y como dijo el gobierno van de enero hasta el 30 de junio”

No obstante, remarcó que “por supuesto también soy productor y eso desalienta y creo que también vamos a tener que reclamar por eso, porque lamentablemente hay una ventana extremadamente corta que deja más del 50% del maíz afuera de este beneficio y sobre todo a muchas zonas. Genera un efecto negativo muy importante y probablemente esta medida seguramente baje la expectativa de siembra del trigo y ni que hablar de las expectativas de inversión y de cómo impactaría en la economía argentina. Sabemos que el campo es muy importante para el flujo económico del país entonces…”.

Magnano fue contundente sobre lo que puede pasar después del 30 de junio, cuando finalice la baja de las retenciones, “yo te diría que es casi una catástrofe porque anexado a todas las medidas que se están tomando, donde todavía no han encontrado un precio de equilibrio o un precio constante en el tiempo y que está fluctuando día a día. Con esto estaríamos prácticamente volviendo a la época de enero, diciembre, cuando estábamos viendo que no había lugar de la Argentina, en donde no se pierda dinero con soja o con maíz”, manifestó

“Creo que eso tendríamos que reverlo, así que es muy preocupante y necesitamos empezar a ver cómo empezamos a resolver esta situación y qué podemos hacer dialogando con el gobierno y ver realmente si se puede o rever esta medida o ver de tomar nuevas medidas en este sentido” , concluyó el dirigente cooperativo.

Las bases

Luego que desde Carbap, señalaran a través de su secretario Pablo Ginestet que “estas amenazas recuerdan a la vieja época de la política”, y desde Maizar, con su presidente Federico Zerboni calificándolo los dichos del presidente como “una señal de extorsión”, otras gremiales salieron al cruce del gobierno por este tema.

Desde Cartez, una de las gremiales de base fuertes de CRA, señalaron en un comunicado que “Los dichos del Presidente Javier Milei generan entonces, una alerta. Hoy, en un giro inusual, ha abandonado su (declamada) inclaudicable lucha contra la intervención del estado sobre las personas. Y ha amenazado, para forzar a los productores a vender su producción. Esto, en lugar de sostener aquello que lo llevó a la Presidencia – la eliminación de las intervenciones del Estado sobre la economía, incluidos los Derechos de Exportación (DEX) – y de proponer un esquema de reducción de DEX que incentive al sector a producir más, exportar más, invertir más y generar más actividad económica y empleo genuino, entre otros”.

Y continúan: “Los comentarios de hoy parecen olvidar que lo que el FMI aporta con grandilocuencia — 20.000 millones de dólares—, el sector agropecuario lo invierte cada año en la tierra, sembrando futuro, desarrollo y empleo en cada pueblo del país”.

Para Cartez “Es necesaria una revisión de la posición que ha expresado el Gobierno. La eliminación de los DEX es una medida indispensable para el saneamiento de la economía. Lo han dicho, desde siempre, nuestro sector agropecuario y el actual Gobierno. Por eso, no esperamos ni creemos posible que se puedan utilizar los DEX como una herramienta para presionar e interferir sobre las decisiones empresarias que los productores toman sobre el patrimonio que han generado legítimamente. No creemos posible que los distintos sean iguales y esperamos que no se repitan los episodios donde se distorsionaba el mercado de acuerdo con las necesidades coyunturales del gobierno. El país necesita que la gestión económica de este Gobierno sea exitosa. Y el sector agropecuario está dispuesto a apoyar del modo en que siempre lo ha hecho, con trabajo y producción. Pero las reglas deben ser inquebrantables, la libertad no puede ser un ideal maleable. Un gran país es imposible si no defendemos a quienes producen, invierten y generan valor todos los días”, enfatizaron.

Por su parte, desde la Sociedad Rural de Rosario, manifestaron que “La posición del campo va a ser firme y permanente, Vamos por la unificación del tipo Cambio. Deben seguir con la baja a eliminación de DEX. Para junio la señal es eliminar DEX al trigo”.

La gremial que presidente Soledad Aramendi, señaló en un escueto comunicado que “Retrocesos, recesión, no hay margen, mayor concentración de la actividad, más productores afuera del sistema”.

Fuente: Valor Agro