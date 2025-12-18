La escasez de carne vacuna en Brasil golpea el mercado interno mientras aumentan las exportaciones

La carne vacuna en Brasil enfrenta un panorama de escasez en el mercado interno, alcanzando su nivel más bajo en 20 meses. Según los últimos datos del Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (Cepea), la disponibilidad de carne vacuna en noviembre de 2025 podría ubicarse en los niveles más bajos desde marzo de 2023, con una caída del 5% respecto a noviembre del año anterior. Este descenso está estrechamente vinculado al auge de las exportaciones, que han reducido la oferta disponible para el consumo doméstico.

Exportaciones récord y menor oferta local

El aumento de las exportaciones brasileñas de carne vacuna se ha mantenido en niveles históricos, con volúmenes récord de ventas externas en octubre, que ya igualaron los totales de todo 2024. Este fenómeno se ha visto acompañado de un fuerte incremento de las exportaciones de ganado en pie, lo que ha retirado aún más animales del mercado interno. Así, el mercado local se enfrenta a una menor oferta de carne y ganado, lo que ha generado una presión alcista sobre los precios, especialmente en el mercado mayorista.

A pesar de esta presión interna, los precios del ganado en pie se mantienen estables, lo que marca una diferencia significativa con respecto al mismo periodo de 2024, cuando la disminución de la oferta interna llevó a un fuerte repunte en los valores del ganado. Por otro lado, los precios de la carne en el mercado mayorista han registrado un alza significativa, un reflejo de la escasez de oferta disponible para el consumo local, en medio de una demanda interna sostenida.

El mercado interno se ajusta a una creciente demanda externa

El principal motor de esta dinámica ha sido la alta demanda externa. El aumento de las exportaciones ha permitido que Brasil mantenga su rol de líder mundial en ventas de carne vacuna, particularmente hacia mercados en Asia y otros destinos globales que siguen buscando productos cárnicos brasileños de alta calidad.

Este aumento en las exportaciones está retirando una proporción significativa de la oferta de ganado disponible para la faena local, lo que contribuye directamente a la escasez observada en el mercado interno. Mientras tanto, los precios de la carne en Brasil siguen en ascenso, lo que también responde al comportamiento global del mercado, donde la oferta de carne vacuna se ha visto restringida en otras regiones productoras debido a factores climáticos y económicos.

Perspectivas a futuro

Con la escasez de carne vacuna en Brasil, se prevé que la tendencia se mantenga en los próximos meses. Los precios tanto del ganado como de la carne podrían seguir ajustándose al alza si la demanda internacional sigue siendo fuerte y si la oferta interna continúa siendo restringida. De confirmarse las proyecciones de menor disponibilidad, el impacto en los precios internos podría mantenerse, afectando tanto a consumidores como a minoristas.

En conclusión, el mercado de carne vacuna en Brasil se encuentra en una situación compleja, donde la balanza entre las exportaciones y el consumo interno se inclina hacia el primero, dejando al mercado local con una oferta limitada y precios más altos. Esta situación marca una nueva etapa en la industria cárnica brasileña, que se ve cada vez más integrada al mercado global, pero con un impacto directo en los consumidores domésticos.