La Dirección de Transito informo que se secuestraron varios vehículos por infracción a la ley de transito

Desde la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio se informo que durante el reciente fin de semana se procedió a efectuar el secuestro de automóviles y motocicletas por infringir las normativas vigentes en relación a la circulación sin documentación obligatoria y/o infringir las normativas vigentes; escapes adulterados y conducción con alcoholemia positiva; siendo retirados por grúas y llevados al depósito judicial hasta tanto sea regularizada su situación.