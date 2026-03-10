La Dirección de Cultura anuncio la realización de una nueva edición de «Sazon»

La Municipalidad de Nueve de Julio anuncia la realización de una nueva edición de “Sazón”, la feria gastronómica que se ha consolidado como uno de los eventos de sabores más importantes del distrito, convocando a emprendedores, elaboradores y propuestas culinarias locales.

El evento se desarrollará durante dos jornadas: Sábado 11 de abril, de 13:00 a 00:00 y domingo 12 de abril, de 12:00 a 22:00.

“Sazón” propone un gran paseo gastronómico donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de platos y productos elaborados por emprendedores, comercios e instituciones, acompañados por actividades culturales, espectáculos y propuestas para toda la familia.

Conforme una gacetilla municipal, se hace énfasis que la feria nació con el objetivo de visibilizar a los productores locales y generar un espacio de encuentro para compartir sabores y

experiencias culinarias.

INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA STANDS

Ya se encuentra abierta la inscripción para quienes deseen participar con stands gastronómicos.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 25 de marzo completando el formulario disponible en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9K- g98NrQljCJrEi2GMzUNjYLPhHzIHJgUq5_9ziZWk2C0g/viewform?usp=header

CONSULTAS

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con:

Dirección de Bromatología: 610086

Oficina de Empleo: 610083 / 610084