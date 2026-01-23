Inundación y falta de caminos en 9 de Julio: Perdieron de hacer tres mil rollos de pasto

El evento de inundación que se dio en 9 de Julio, durante el 2025, no solo pego al productor agropecuaria, de inmediato quienes lo sufrieron fueron los prestadores directos de servicios.

Desde El Regional Digital dialogamos con el contratista forrajero, Diego Campagnoni de la empresa Servicios Forrajeros Campagnoni de Carlos María Naon, quien sufrió como tantos otros contratistas, este impacto no solo por inundación, también se sumo la falta de caminos para trabajar, lo que no permitió llegar a campos que si estaban en condiciones de trabajo.

El contratista naonese participo este jueves de una reunión convocada por la empresa Boglich, concesionario John Deere en 9 de Julio y zona, en el marco del «Tractour«, allí productores y contratistas usuario de la marca del ciervo, intercambiaron distintos aspectos y experiencias del uso de la linea John Deere, además de contar como enfrentaron el ultimo año en medio de una inundación como la que se sufrió en 9 de Julio y región.

En el caso de Campagnoni reconoció que el evento hídrico y la falta de caminos, tuvo una perdida de trabajo de no confeccionar entre 2.000 y 3.000 rollos de pastos (Forraje)

El prestador de servicios, aseguro que esto afecto poder cumplir con la cuota de maquinaria que se había realizado, pero ya deja de mirar atrás y se entusiasma en que la campaña 25/26 se buena en cuanto a trabajo.

MIRA LA ENTREVISTA CON DIEGO CAMPAGNONI CON EL REGIONAL DIGITAL