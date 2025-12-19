Índice FADA: Mas del 50% de lo que produce una hectárea se lo lleva el Estado en su conjunto

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) dio a conocer su ultimo índice de participación del Estado en la renta de los productores agropecuarios, correspondiente al ultimo trimestre del año a finalizar. El informe si bien muestra una baja en comparación con el tercer índice del año, esto por la caída en las retenciones en los granos, el peso de los impuestos sigue siendo elevado.

Según el índice FADA, la participación del Estado en la renta de los productores alcanza 56,3% versus el 60,9% correspondiente a septiembre 2025.

«Los productores enfrentan distintos costos para trabajar la tierra, como semillas, fertilizantes, salarios, fletes y seguros. La plata que queda luego de afrontar esos gastos se divide en tres: el valor del alquiler de la tierra (27,9%), la ganancia (15,8%) y los impuestos, que representan el 56,3%«, explicó Fiorella Savarino, economista de FADA.

Proyecciones para 2026

Desde la fundación prevén un escenario favorable para la campaña 2025/26. «Se espera una mejora cercana al 18% en la producción total de soja, maíz, trigo y girasol, lo que equivale a 16 millones de toneladas adicionales frente a la campaña anterior». Señalan que el crecimiento se vería impulsado principalmente por maíz, trigo y girasol, con aumentos del 16, 38 y 23% respectivamente. En cuanto a los precios, el escenario sería neutral, sin mejoras significativas.

Composición impositiva

La organización informa que del total de impuestos que paga cada productor, el 56,5% corresponde a impuestos nacionales no coparticipables, es decir, aquellos que no vuelven a las provincias. Asimismo, destacan que se trata de una de las cifras más bajas desde que comenzó la medición, debido a la reducción efectiva de las retenciones.

El 37,1% son impuestos nacionales coparticipables, 5,7% corresponde a los provinciales y un 0,7% son municipales.

En relación con el tipo de cultivo, el informe reveló que en soja los impuestos representan el 57,6% de la renta, mientras que en maíz el porcentaje desciende al 47,8%. En el caso del trigo, la carga es significativamente mayor y alcanza el 88,7%, en tanto que en girasol se ubica en el 55,5%.

Con un Índice nacional de 56,3%, las provincias muestran diferencias según costos, producción e impuestos locales: Córdoba registra un 54,3%, Buenos Aires 54,5%, Santa Fe 53,5%, La Pampa 53,6%, Entre Ríos 60,3% y San Luis 51,4%.

«Cada una de estas provincias enfrenta realidades distintas en cuanto a sus rindes, estructura de costos e impuestos, lo que explica la variabilidad de estos resultados», concluye Antonella Semadeni, Economista FADA.