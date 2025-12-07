Incluye un espacio musical: Mañana lunes 8 se realiza el Festival de Compras sobre Av. San Martin

Mañana lunes 8 de diciembre, entre las 17 y las 22, se realizará la tercera edición del Festival de Compras, buscando instalarse como un espacio comercial y social convocante en la ciudad, y que en esta oportunidad se sumaron 130 comercios, emprendedores, elaboradores, instituciones y vendedores formarán parte de esta jornada que tendrá lugar sobre avenida San Martín, entre Libertad e Yrigoyen.

El evento incluirá nuevamente el armado de un árbol navideño en plaza Gral. Belgrano, cuyo encendido se llevará adelante al atardecer.

El momento será acompañado por más de 60 músicos en escena, integrados por la Banda Municipal Jesús Abel Blanco y agrupaciones invitadas de 25 de Mayo y Chivilcoy, que ofrecerán un repertorio de villancicos especialmente preparado. La presentación musical comenzará a las 19.30.

La propuesta contará además con un paseo comercial ampliado, foodtrucks y una importante participación de rubros diversos que agotaron rápidamente los cupos disponibles.

La subsecretaría de producción destacó el fuerte acompañamiento de la comunidad, que permitió alcanzar cifras récord para esta edición.

En paralelo, la dirección de cultura avanza en el embellecimiento de los espacios públicos con iluminación y ornamentación navideña, iniciativa que busca involucrar a las familias y contribuir al espíritu festivo en distintos puntos de la ciudad.

El municipio continúa también fortaleciendo la agenda de actividades vinculadas al desarrollo local, entre ellas la participación en ferias regionales y acciones de impulso al turismo, con el objetivo de promover los productos, la historia y la identidad de Nueve de Julio.

El Festival de Compras se consolida así como una propuesta que combina comercio, cultura y encuentro comunitario, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una noche especial en el corazón de la ciudad.