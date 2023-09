III Foro Nacional de Equinoterapia. El caballo: cuerpo y alma en la equinoterapia

oEl objetivo de este nuevo encuentro es reunir y compartir testimonios e información, dialogar e intercambiar experiencias, conocer más acerca del mejor aliado que tiene esta práctica, el caballo; y brindar un espacio de encuentro entre profesionales, familias y público en general. El foro está dirigido a profesionales y estudiantes de carreras pertenecientes a las áreas de la salud y la educación, como así también a personas que se desempeñen en funciones dentro de actividades ecuestres como instructores de equitación, veterinarios, jinetes, etc. “El foro va a ser una oportunidad para todos. Para personas relacionadas hace mucho tiempo con la equinoterapia y para aquellos que no, que puedan escuchar, conocer y aprender. No solamente va a haber disertaciones sino también prácticas en pista con caballos. Todo con un eje transversal: el trabajo en equipo”, comenta Jacoba van Cauwlaert, fundadora y coordinadora del Centro de Equinoterapia El Relincho, institución organizadora del evento.

Disertarán profesionales de diferentes disciplinas de nuestro país e internacionales como el médico fisiatra especialista en equitación adaptada, Elmer Cifuentes, de Colombia. La kinesióloga Mónica Kolton, el veterinario Luis Flores, el especialista en doma india, Oscar Scarpati; las especialistas en autismo Cecilia Perisse y Juana Trussi y la psicóloga Lucila Diez. Estarán presentes también la pediatra Cecilia Padilla, la médica Verónica Settepassi, la especialista en equitación adaptada Claudine Van der Straten y Elena Cataldi, todos miembros de la red de centros de equinoterapia (RAE). El encuentro contará con la moderación de Martín Hardoy y los testimonios de Boti Lecuona y Guillermo Camusso. Además, habrá demostraciones en pista con caballo de la mano de Oscar Scarpati y Elmer Cifuentes.

La equinoterapia es una disciplina utilizada como método terapéutico de habilitación, rehabilitación, deporte y educación de las personas con discapacidad o que poseen indicación médica de tratamiento, que tiene al caballo como figura principal. Las fuentes históricas relatan la evidencia del valor del caballo como un facilitador terapéutico desde la época de la antigua Grecia. La terapia posee múltiples beneficios a nivel motriz, psicológico y social. El caballo aporta características propias (como la transmisión del calor corporal, de impulsos rítmicos y el patrón de locomoción equivalente a la marcha humana) y es la principal fuente de motivación para cada una de las personas que asisten a la terapia.

Desde 2010 el Centro de Equinoterapia El Relincho trabaja de manera integral el abordaje terapéutico con el objetivo de darle a las personas una mejora en su calidad de vida, brindándole a cada jinete y sus familias un espacio de recreación y contacto con la naturaleza, con el caballo como facilitador y agente de salud, favoreciendo el incremento de vivencias y de bienestar.

Evento declarado de interés legislativo. Resolución n°32/23 H.C.D n°8951/23, Pehuajo