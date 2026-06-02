Hoy martes 2: Mas de 700 estudiantes están inscriptos para correr la 14º edición de la Maratón «Profesor Pastori»

Hoy martes 2 de junio a las 14hs. esta prevista la concentración de estudiantes del Nivel Secundario de todo el distrito que se hayan inscriptos en la 14º edición de la Maratón «Profesor Raúl Pastori», una competencia que cobra cada vez mayor valor y su salida será frente al edificio educativo por Av. Tomas Cosentino y la nueva edición cuenta con modificaciones, habían informado días atrás.

Este año la competencia vuelve a la modalidad individual, luego de la experiencia por parejas implementada en la edición anterior. Las categorías son: menores, cadetes y juveniles. Los menores y cadetes (11, 12 y 13 años) correrán 1.500 metros, mientras que los juveniles recorrerán 2.500 metros”.

Sobre el circuito, se mantiene el recorrido habitual, con salida frente al edificio de la Escuela, hasta el ingreso al Parque General San Martín.

Los menores y cadetes harán un recorrido más corto dentro del parque, mientras que los juveniles darán la vuelta chica a la laguna antes de regresar a la escuela.

La carrera largara a las 15hs. y desde la Dirección de la Escuela informaron que están inscriptos para correr mas de 700 chicos, lo que ha roto el numero de inscripción de años anteriores, informaron.