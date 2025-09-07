Hector Carta: La ciudadania tiene que participar

A las 8:30hs el Ing. Agr. Héctor Carta candidato a Concejal en primer lugar por La Libertad Avanza 9 de Julio, fue el primero de los candidatos de las cinco lista, en ir a votar.

Tras cumplir con su acción cívica, el candidato libertario dialogo con los medios de prensa, donde en primer lugar, puntualizo y alento en que la ciudadania tiene que participar en ir a votar, además de participar en los partidos, refiriéndose a la acción política, ya que es la manera de cambiar las cosas, apunto.