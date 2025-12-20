Habilitan la inscripción para la cuota de carne vacuna a Estados Unidos del ciclo 2026

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, oficializó la apertura del período de inscripción para acceder a la cuota de exportación de carne vacuna deshuesada hacia Estados Unidos correspondiente al ciclo comercial 2026. La medida quedó establecida mediante la Resolución 249/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

a normativa se enmarca en el cupo tarifario anual de 20.000 toneladas de carne deshuesada enfriada o congelada que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) otorgó a la Argentina, en el marco de los compromisos asumidos durante la Ronda Uruguay del GATT. Este contingente arancelario estará vigente para las exportaciones comprendidas entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2029.

Según lo dispuesto, el plazo de inscripción para el ciclo 2026 se abrirá a partir de las 00:00 horas del día de entrada en vigencia de la resolución y se extenderá por diez días corridos. Las empresas interesadas deberán realizar el trámite a través de la plataforma TAD, mediante la solicitud denominada «Solicitud para acceder a una licencia de exportación – Cuota carnes a Estados Unidos. Ciclo 2026», y cumplir con los requisitos específicos detallados en los anexos que forman parte de la medida.

Desde la Secretaría de Agricultura destacaron que el régimen busca asegurar un abastecimiento regular de carne argentina en el mercado estadounidense, con el objetivo de consolidar una estrategia de «Marca País» y sostener la presencia del producto nacional en uno de los destinos más exigentes a nivel internacional.

En ese sentido, la resolución también autoriza a la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional a otorgar adelantos de cupo desde el inicio del ciclo comercial y hasta la adjudicación definitiva. Esta posibilidad estará limitada a aquellas empresas y proyectos conjuntos que hayan superado el control documental, con el fin de evitar interrupciones en la operatoria comercial entre ambos países.

La medida comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial y se suma al conjunto de disposiciones que regulan el acceso y la administración de uno de los contingentes más relevantes para la industria frigorífica argentina.