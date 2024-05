Gobierno anunció a la cadena de carne bovina que busca aplicar trazabilidad individual en el ganado

El Gobierno anunció a la cadena de carne bovina que se aplicará la trazabilidad individual para poder acceder a nuevos mercados que así lo exigen.

En una reunión mantenida este lunes por parte de los secretarios Juan Pazo y Fernando Vilella recibieron entre otros a los integrantes de la Mesa de Enlace, Consorcio Frigoríficos ABC, Mesa de las Carnes, Cámara de Abastecedores, Cámara de Feedlots, y los consultores ganaderos Victor Tonelli, David Miazzo y Miguel Gorelik.

A la salida del encuentro, desde Coninagro, su presidente, Elbio Laucirica, menciono que la gran propuesta que hace el gobierno es duplicar la necesidad de duplicar la producción de carne, lo que significa mayor divisas para el pais, y le hemos hecho notar que también es empleo genuino y apoyo a la economía.

Propone como medida pasar por la trazabilidad del rodeo, a lo que estamos de acuerdo, pero se necesita incentivar la producción con medidas.

Por su parte, Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina, indico que «en el corto plazo la unica trazabilidad aceptable, con caravana física, sino que será con chip, la que se instaurara, la que creemos es una parte, pero falta mucho incentivo, reclamo y lo hemos hecho conocer, dijo el dirigente federado.

Venimos de años en donde los vaivenes de cierre exportación, en si todas esas condiciones hicieron de que se degradará el productor, y es el primero que hay que apuntar más allá de estas condiciones obviamente que nosotros las entendemos, pero que debe haber un conjunto de medidas que hagan que a ese productor le sirva todo lo que se quiere implementar, remarco Achetoni a la salida del encuentro.

Por su parte, Carlos Castagnani, presidente de CRA comento que uno de los temas abordados fue la sanidad. Como entidad tenemos una postura y la expresamos en la mesa, haciendo mención que tenemos que nivelar la vara para arriba y no para abajo y no respecto al doble estatus que hay exactamente.

El directivo confederado, manifiesto «compartimos que el libre, es libre, no es lo mismo ser libre sin vacunación que con vacunación y creo que no debemos perjudicar una zona amplia y que es la Patagonia que ha hecho sus tareas, su trabajo y creo que no es merecedor de que bajemos el estatus, eso también se dejó planteado en la mesa.

Finalmente el coordinador de la Mesa de las Carnes, Dardo Chiesa explicó a la prensa que la idea es aplicar la trazabilidad individual para poder acceder mercados como Japón, como lo ha logrado Uruguay, pese a ser país libre de aftosa con vacunación.

Del lado de los productores se le planteó al Ejecutivo que primero se deben tomar medidas que permitan aumentar la producción, informo el productor pampeano.