Fue un año para no pasarla solo: Como enfrentaron productores de la Regional Aapresid 9 de Julio Casares en este año 2025 ante la inundación

La Regional Aapresid 9 de Julio-Carlos Casares cerro el año 2025 con su reunión correspondiente al mes de diciembre, donde además de analizar el ciclo transcurrido, procedió al recambio de autoridades, recayendo como la presidencia en el Ing. Agr. Emanuel Ieno. Tambien los productores Aapresid delinearon el plan de trabajo para el 2026.

En dialogo con El Regional Digital, el Ing. Agr. Fernando Meoli, explico balance del trabajo dado durante este año, entro lo que subrayo, la importancia que tuvieron las reuniones mensuales, ya que han fortalecido ante lo que tuvieron que enfrentar ante la inundación que se vivió en la región, con foco en Carlos Casares y 9 de Julio.

La Regional Aapresid 9 de Julio-Casares no estuvo ajena, sino que se involucro de lleno ante el impacto hídrico, y trabajo codo a codo con Sociedad rural de 9 de Julio, el Circulo de Ingenieros Agrónomos de 9 de Julio, y la Agencia INTA 9 de Julio, donde incluso elaboraron un informe sobre el impacto productivo y económico del distrito de 9 de Julio.

Meoli también resalto que dentro de los programas con los que cuenta Aapresid, como es Aula Aapresid, este año en la Expo Rural de 9 de Julio, por el lugar pasaron mas de 500 alumnos. Otro ítems fue la reunión del Nodo Centro de Aapresid, del que participaron mas de 70 productores de las Regionales.

Sin embargo lo mas relevante que destacan en la Regional, es el trabajo en conjunto como productores. Según Fernando Meoli fue un año complicado para todos los productores. En nuestras reuniones entrabamos con un animo y salíamos con otro. La verdad fue un año para no pasarlo solo, fue muy duro para toda la Regional y los productores por la realidad del exceso hídrico, comento.