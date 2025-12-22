Frustraron dos intentos de ingreso de estupefacientes en la Alcaidía Penitenciaria de Junín

El Servicio Penitenciario Bonaerense informó que, como resultado de los controles permanentes que se realizan en el ingreso de mercadería a los establecimientos carcelarios, se lograron frustrar dos intentos de ingreso de estupefacientes en la Alcaidía Penitenciaria de Junín, durante este fin de semana.

Uno de los procedimientos tuvo lugar este domingo, cuando personal de la Oficina de Requisa detectó irregularidades durante el control de mercadería destinada a una persona privada de la libertad.

Al inspeccionar los elementos ingresados en una encomienda, los agentes hallaron sustancias ocultas en el interior de un envase de crema con doble fondo. Tras la intervención correspondiente y el pesaje efectuado con balanza digital de precisión, se incautaron 5,3 gramos de sustancia compatible con marihuana y 2,4 gramos de sustancia compatible con clorhidrato de cocaína, labrándose las actuaciones administrativas de rigor.



El otro operativo se desarrolló el sábado, también durante la recepción de mercadería. En esa oportunidad, el personal penitenciario detectó sustancias prohibidas ocultas en envases de alimentos y productos de higiene. Como resultado del procedimiento, se secuestraron diez envoltorios que contenían un total de 35 gramos de sustancia de color verduzco compatible con marihuana, conforme al pesaje realizado en presencia de testigos.

En ambos casos, se dio inmediata intervención a los juzgados de ejecución penal competentes, de acuerdo a los protocolos establecidos, y se procedió al secuestro de la totalidad de las sustancias detectadas con la participación de la Policía Bonaerense.

Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense se destacó la labor del personal interviniente y se remarcó que estos resultados son producto de controles exhaustivos y sostenidos, orientados a prevenir el ingreso de elementos prohibidos a las unidades penitenciarias.

Prensa SPB