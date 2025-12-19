Fin de semana a puro futbol: Se juega la 10ma. fecha de Primera A e inicia el Torneo Mayor de la Primera B
La Liga Nuevejuliense de Fútbol dio a conocer la programación de partidos tanto de la Primera A en la decima fecha y el inicio del Torneo Mayor de la Primera B, para este fin de semana. Hoy viernes en el partido adelantado de Primera A, juegan a las 21hs. en el Estadio «Ramon N. Poratti», entre Atlético 9 de Julio y El Fortín.
Por su parte mañana sábado empieza el Torneo Mayor de Ascenso; mientras que el domingo se completará la fecha de Primera A.
Cuando falta una fecha mas para finalizar la primera rueda, el torneo de Primera A, viene siendo liderado por San Martin con cuatro unidades sobre su mas inmediato perseguidor, Atlético Naon, que será visitante ante Once Tigre, y que también ha demostrado sus fuertes aspiraciones por llevarse el torneo. Tanto los auriazules como los dirigidos por el Gallego González, vienen en una racha positiva de resultados.
Atlético 9 de Julio se recupero como visitante ante French en la fecha pasada, y Libertad buscara frenar el día domingo al «Santo».
VIERNES 19
PRIMERA A – 10MA FECHA
21.00 hs: 9 de Julio – El Fortín
SABADO 20
ASCENSO – TORNEO MAYOR
18.00 hs: 18 de Octubre – 12 de Octubre.
20.30 hs: Def. de la Boca – Dudignac.
Cancha de Once Tigres
DOMINGO 21
PRIMERA A – 10MA FECHA
17.30 hs: La Niña – Patricios.
18.00 hs: Once Tigres – Naón.
19.00 hs: French – Quiroga.
20.00 hs: Libertad – San Martín
20.00 hs: Agustín Alvarez – San Agustín
Deja un comentario