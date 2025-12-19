Fin de semana a puro futbol: Se juega la 10ma. fecha de Primera A e inicia el Torneo Mayor de la Primera B

La Liga Nuevejuliense de Fútbol dio a conocer la programación de partidos tanto de la Primera A en la decima fecha y el inicio del Torneo Mayor de la Primera B, para este fin de semana. Hoy viernes en el partido adelantado de Primera A, juegan a las 21hs. en el Estadio «Ramon N. Poratti», entre Atlético 9 de Julio y El Fortín.

Por su parte mañana sábado empieza el Torneo Mayor de Ascenso; mientras que el domingo se completará la fecha de Primera A.

Cuando falta una fecha mas para finalizar la primera rueda, el torneo de Primera A, viene siendo liderado por San Martin con cuatro unidades sobre su mas inmediato perseguidor, Atlético Naon, que será visitante ante Once Tigre, y que también ha demostrado sus fuertes aspiraciones por llevarse el torneo. Tanto los auriazules como los dirigidos por el Gallego González, vienen en una racha positiva de resultados.

Atlético 9 de Julio se recupero como visitante ante French en la fecha pasada, y Libertad buscara frenar el día domingo al «Santo».

VIERNES 19

PRIMERA A – 10MA FECHA

21.00 hs: 9 de Julio – El Fortín

SABADO 20

ASCENSO – TORNEO MAYOR

18.00 hs: 18 de Octubre – 12 de Octubre.

20.30 hs: Def. de la Boca – Dudignac.

Cancha de Once Tigres

DOMINGO 21

PRIMERA A – 10MA FECHA

17.30 hs: La Niña – Patricios.

18.00 hs: Once Tigres – Naón.

19.00 hs: French – Quiroga.

20.00 hs: Libertad – San Martín

20.00 hs: Agustín Alvarez – San Agustín