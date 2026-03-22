Escenario actual de la Lechería: Crece la producción, en contra partida cae la rentabilidad en el tambo, un mercado interno débil y la exportación

Con perfiles disponibles para recibir más reservas de humedad, en el oeste de la PBA tuvimos lluvias interesantes el día 17, y hay pronóstico de más, a partir del 20/21 del mes. Lo que devolvería un perfil de humedad cercano a lo que necesitan muchos, aunque amenazante para poder levantar la cosecha gruesa. Esperamos que todo pueda compatibilizarse, en la región, anhela en su informe de leche correspondiente a marzo 2026, la Cámara de Productores de leche del Oeste Bonaerense (Caprolecoba).

La entidad con mas de 20 años de trabajo en el sector, recordó que el SMN, en su pronóstico de MAR-ABR-MAY, prevé lluvias normales y temperaturas un poco mayores a las normales. Mientras que en el Monitoreo global, lleva neutralidad actual a Niño a partir de otoño.

Producción y perspectivas

En febrero, Argentina produjo 821 mill de litros (29,3 mill/día), y marcó un crecimiento de 10% en litros y 11,5% en sólidos (GB+PB), en comparación interanual. El promedio diario estuvo -6% que en el enero previo (últimos 4 años había caído, en promedio, -8%).

A nivel país, las industrias prevén mayor crecimiento en el 1er semestre del año, y menor en el 2do. Contra 2025, en nuestra Cuenca Oeste, crecimos +7%, hubo buenos rendimientos de los maíces ensilados(30.000 a 50.000 KMV/Ha) y las lluvias activarán la siembra de verdeos.

En tanto que la relacion de precios segun lo informado por Caprolecoba es: Leche:Maíz = 1,96 // Leche:Soja = 1,03.

Escenario comercial:

Marzo. La cadena está “ajustada”, pero cada vez más productores están en rojo

Buena cantidad de leche llega a los recibos de fábrica en este marzo. Las empresas más grandes tienen ociosas buena parte de sus instalaciones, por un mercado interno débil, aunque sostenido, y se preparan para atender los negocios externos del año.

A su vez, las pymes tratan de “no hacer olas”, y ser prudentes. Mientras la rentabilidad de los tambos no ha parado de caer, en un contexto “macro” complejo y poco contemplativo con la “micro”, hasta un momento como éste, en que la necesidad de leche, de a poco vuelve a insinuarse.

El marco mundial

La guerra en medio oriente, por su intensidad y la región en que se desenvuelve, ha estremecido el comercio internacional con especial afectación del petróleo, el gas, y fertilizantes nitrogenados (entre las cosas que más nos afectan a nosotros).

Estos sucesos están aún en pleno desarrollo, y no sabemos la magnitud y el alcance que puedan llegar a tener. Tampoco, en qué medida podrían interferir o modificar el flujo de las habituales rutas del comercio marítimo.

Por ahora, sólo podemos señalar posibles efectos básicos, como:

Aumento en el precio del gas, el petróleo y los combustibles, Aumento en el precio de los granos y demás commodities de origen agropecuario, Incremento en los costos logísticos (con énfasis en los fletes de largas distancias), Mayor volatilidad de condiciones y precios, e. Mayor dificultad para conseguir los barcos que necesitamos para fletear nuestras mercaderías, Incrementos en el valor de los Seguros, etc.

Afortunadamente, nuestro comercio con Asia utiliza mayoritariamente rutas marítimas que no pasan por el Golfo Pérsico, lo que reduce el riesgo y nos aparta de las cadenas de suministro a nivel internacional más afectadas. Podríamos asumir entonces, que este doloroso episodio de guerra.