En una antesala de la Conferencia Mundial de Investigación en Soja, hoy martes 30 se desarrolla el Seminario de ACSOJA

Bajo el lema “Caminemos juntos hacia la Conferencia Mundial de Investigación en Soja”, llega una nueva edición del Seminario Anual de la Cadena de la Soja, una jornada estratégica que convocará a referentes de toda la cadena productiva, industrial, científica e institucional del país.

Organizado por la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), el programa abordará los principales desafíos y oportunidades del complejo sojero, con una agenda que integrará innovación, producción, mercados, infraestructura e industria.

La jornada comenzará con las charlas técnicas «Nutrición y plagas en soja: estrategias de manejo que potencian rendimientos», donde Roberto Rotondaro (Fertilizar AC) expondrá sobre las claves de la nutrición en soja y Matías Medrano (EEAOC) abordará el avance del picudo negro de la vaina como desafío para el cultivo. La actividad será moderada por Juan Martín Enrico (INTA).

Luego se desarrollará el panel técnico «Fortalezas nutricionales de la soja argentina: mapa clave de calidad en aceite, proteína y aminoácidos«, con la participación de Ángela Orlando (ASAGA) y Cecilia Accoroni (INTA), bajo la moderación de Fernando Giménez (INTA).

El bloque de conferencias internacionales, «Innovación sin fronteras: mejoramiento genético y genómica. Transformando el mundo: experiencias de Brasil y Canadá», contará con las exposiciones de Istvan Rajcan, de la University of Guelph (Canadá), y Ricardo Abdelnoor, de Embrapa (Brasil), con la moderación de Daniel Ploper (EEAOC).

Durante la tarde, el panel «Entre la coyuntura y la oportunidad: la producción que impulsa el desarrollo» reunirá a Carlos Castagnani (CRA), Lucas Magnano (CONINAGRO), Andrea Sarnari (FAA) y Carlos Uranga (SRA), moderados por Ángeles Naveyra (Barbechando), para analizar el escenario productivo y las oportunidades de crecimiento del sector.

A continuación, el panel «Soja bajo la lupa: perspectivas de mercado y gestión comercial» contará con la participación de María Sol Arcidiácono (Hedgepoint Global Markets), Javier Treboux (fyo) e Iván Dalonso (A3 Mercados), con la moderación de Ramiro Costa (Bolsa de Cereales de Buenos Aires).

La infraestructura será eje del panel «Corredores para el desarrollo: integración logística y transporte», con Cristian Cunha (Provincia de Santa Fe), Iñaki Arreseygor (Agencia Nacional de Puertos y Navegación) y Gustavo Idígoras (CIARA-CEC), moderados por Manuel Villagra (Bolsa de Cereales de Entre Ríos).

El cierre temático estará a cargo del panel «Agregar valor: claves para el futuro de las cadenas oleaginosas y de cereales», integrado por Luis Fontan (AGD), Alfonso Romero (COFCO) y Fernando Correa Urquiza (LDC), con la moderación de Julio Calzada (Bolsa de Comercio de Rosario).

La apertura institucional estará encabezada por el presidente de ACSOJA, Rodolfo Rossi; junto a autoridades nacionales y municipales.

«El Seminario reunirá a toda la cadena de la soja para debatir los desafíos actuales y, al mismo tiempo, proyectar una agenda de crecimiento basada en la innovación, la investigación y la articulación entre los sectores público y privado. Será una oportunidad para fortalecer el camino hacia la Conferencia Mundial de Investigación en Soja que recibirá Argentina en 2027«, destacó Rodolfo Rossi.

El encuentro será además la antesala de la 12.ª Conferencia Mundial de Investigación en Soja, que se realizará del 4 al 7 de abril de 2027 en Rosario y reunirá a investigadores, empresas, productores y especialistas de todo el mundo para debatir sobre el presente y el futuro del cultivo.

El evento cuenta con el apoyo de BCR Labs, Bunge, Greenlab, Williams Agroservicios, A3 Mercados, Fyo, Galicia, Hedgepoint Global Markets, Spraytec, AGD, Cofco International, LDC, Molinos Agro, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Agrobioindustria Provincia de Córdoba. Acompañan también Campo Limpio, Deubel, Grupo Aliendro, Naquet Alimentos Sin TACC y The Carbon Sink.

La jornada es de acceso libre y gratuito. Para más información y/o inscribirse al Seminario, ingresar a https://www.seminarioacsoja.org.ar/ o escribir a seminario@acsoja.org.ar