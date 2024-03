En Expoagro 2024, New Holland opto por compartir la experiencia de sus clientes con la cosechadora CR 7.90 Intellisense.

La empresa New Holland Argentina fue uno de los stand mas visitado en Expoagro 2024, por parte de los miles de visitantes a la muestra que se realizo en San Nicolas. Uno de los pilares más importantes de la marca es estar en todo momento junto a sus clientes, escuchando sus necesidades y pendientes de su bienestar. Por esta razón, un año después del lanzamiento de la cosechadora CR 7.90 Intellisense, la marca invitó a la feria a uno de sus clientes, como lo son Julián Muguerza y Lara Giuliani, que han adquirido el equipo en la edición pasada, para que cuenten cómo fue su experiencia.



Ambos, apasionados por el campo, dirigen la empresa Glimax y gestionan el campo familiar «La Dorada» en Suipacha. Con una amplia experiencia en el sector, fueron pioneros en el país al adquirir el Pulverizador Defensor SP3000 en 2018, equipo que también estuvo presente en Expoagro, ahora en su versión local con el potente motor

NEF 6.

La pareja de productores agropecuarios cuenta con un amplio portfolio de máquinas New Holland que han adquirido a lo largo de estos últimos años. En la edición anterior de Expoagro, optaron por la versión actualizada y dotada de inteligencia artificial de la cosechadora CR 7.90 Intellisense.

Consultados por la adquisición de este equipo del mercado argentino, y sus posibilidades para el trabajo que desarrollan desde su empresa, expresaron que confiaron en New Holland por su experiencia previa con la marca, de la que son clientes desde 2003.

“Hace tres años adquirimos la cosechadora CR 7.90 y obtuvimos excelentes resultados. El año pasado, decidimos dar un paso más con la versión equipada con inteligencia artificial. Este equipo nos permite calibrar para sacar la mejor condición de grano a lo largo de todo el día. La diferencia está en que calibra minuto a minuto gracias a la cantidad de sensores que posee”, expresó Muguerza.

La cosechadora CR 7.90 Intellisense es una máquina 100% argentina, fabricada en la planta de Ferreyra, Córdoba, que se destaca por su inteligencia artificial incorporada, su capacidad de cosecha, precisión y calidad. Cuenta con la solución en conectividad MY PLM Connect, la plataforma que permite monitorear y gestionar remotamente el

campo, la flota y los datos, en cualquier momento y desde cualquier lugar, optimizando el tiempo y mejorando la productividad.

“La cosechadora CR 7.90 Intellisense conoce y aprende del cliente. Prevé situaciones para optimizar el rendimiento, alcanzando la máxima eficiencia», expresó Tomás Liceda, director comercial de la marca.

Agro Influencers

Julián y Lara visibilizan el trabajo rural a través de sus redes sociales, donde comparten sus saberes sobre agricultura, ganadería y su día a día en el campo.

Además, la ingeniera agrónoma participa activamente de la iniciativa de New Holland, “Mujeres en Campaña”, visibilizando el rol de las mujeres en el campo e incentivando a más personas a involucrarse con el trabajo rural y tomar más protagonismo.

“Mi consejo para todas las mujeres que se quieren involucrar en el rubro es que lo hagan, que no tengan miedo. No hay techo de cristal, pueden llegar a donde quieran.

Me pone feliz que cada vez haya más mujeres, de distintas edades, tomando las riendas del campo”, comentó Lara.

“Mujeres en Campaña”, la iniciativa de New Holland en Argentina, que busca llegar a mujeres de distintas edades y zonas geográficas, ha relanzado en Expoagro su sitio web donde se pueden conocer las historias de las embajadoras y de distintas mujeres del rubro, acceder a cursos gratuitos, emprendimientos, pasantías y mucho más. Para obtener más información ingresá a: https://www.mujeresencampaña.ar