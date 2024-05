Girasol 23/24: Caída de precios y producción, redujo ingresos por exportaciones

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires elaboró un informe final del cierre de campaña de girasol 23/24.

La entidad informó que en el ciclo 2023/2024 se sembraron 1,85 MHa, 21,3 % menos que la campaña previa, y se evidenciaron importantes demoras durante los primeros meses que causaron reducciones respecto a los planes de siembra iniciales.

La producción total nacional asciende a 3,6 MTn, ubicándose un 21,7 % por debajo del volumen alcanzado el ciclo anterior (4,6 MTn)

De esta manera, la campaña finaliza con una variación de producción respecto al escenario inicial de -500 mTn.

«A la imposibilidad de concretar los planes de siembra por sequía, se sumó el estrés termo-hídrico durante enero y febrero y los temporales de marzo que impactaron negativamente en la performance del cultivo», explican.

De esta manera, el rinde promedio nacional se ubica en 20,2 qq/Ha, – 2,9 % inferior al rendimiento promedio de las últimas 5 campañas.

La reducción de los precios del complejo, junto a la caída de la producción, generaría que la economía argentina reciba un 46% menos en comparación con la campaña anterior, con un total de USD 1.186 millones.

El girasol aportaría según estimaciones de la entidad U$S 921 millones en exportaciones y el equivalente en pesos a U$S 292 millones en ingresos por derechos de exportación. Con respecto al ciclo previo, representa una caída de U$S 659 millones y U$S 196 millones, respectivamente.

Para acceder al informe hace CLICK ACA para conocer el informe completo