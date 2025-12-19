En el marco del 204º aniversario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, mas de 20 efectivos de Comunal 9 de Julio fueron reconocidos

En el marco del 204º Aniversario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se dio el pasado 13 de diciembre, este jueves 18 se desarrollo en la ciudad de Pehuajo el reconocimiento a efectivos de policía bonaerense pertenecientes a la Región Interior Oeste II, con asiento en esa ciudad.

La ceremonia tuvo lugar en el Complejo Cultural Cine Zurro y estuvo encabezada por el Superintendente Regional, Comisario Mayor Adrián Petroni, además de los intendentes Luis Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen) y Pablo Zurro (Pehuajó), en representación del municipio de 9 de Julio, asistió el subsecretario de Seguridad de Nueve de Julio, Walter Depaoli, y el secretario de Gobierno de Carlos Casares, Cristian Massone.

En tanto que en representación de Policía Comunal 9 de Julio asistieron el Comisario Juan José Davila, Jefe Comisaria 9 de Julio y el 2do. Jefe de la Estación, Sub Comisario Roberto Quintero

Durante la ceremonia se entregaron distinciones a efectivos policiales de Pehuajó, 9 de Julio, Carlos Casares y Hipólito Yrigoyen-Henderson, reconociendo acciones destacadas, trayectorias de servicio y el compromiso demostrado en el desempeño diario de sus funciones policiales ante la comunidad.

Conforme informaron desde la Policía Comunal de 9 de Julio. En el caso particular de 9 de Julio, se destacó el reconocimiento a 22 efectivos de la Policía Comunal, a cargo del Comisario Insp. Carlos Barrena; entre ellos la titular de la Comisaría de la Mujer 9 de Julio, Of. Principal Estefanía Segovia, que recibió dos menciones especiales.

En representación del distrito de Nueve de Julio, el subsecretario de Seguridad Walter Depaoli puso en valor la cantidad de efectivos reconocidos durante el acto, señalando que “los 22 reconocimientos recibidos son una clara muestra del trabajo, la operatividad y el compromiso que viene desarrollando la Policía Comunal de Nueve de Julio”.

El acto concluyó con un mensaje de reconocimiento institucional y trabajo articulado, reafirmando la necesidad de fortalecer la cooperación entre municipios, fuerzas de seguridad y la comunidad, en el marco de un nuevo aniversario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Efectivos de Policía Comunal 9 de Julio, reconocidos en el marco del 204º Aniversario de la Policía de la provincia de Buenos Aires:

Of. Principal Marisol Ciancia; Of. Principal Estefania Segovia; Of. Sub Inspector, Daiana Conde; Mayor Walter Zarate; Teniente Primero, Lilian Riccioni; Sub Teniente, Gisela Nicora; Sub Teniente, Yesica Carbonari; Sargento, Emanuel Garcia; Sargento, Teresita Acuña; Sargento, Gisela Barberis; Sargento, Matias Cortes; Sargento Daiana Matto; Oficial, Franco Toledo; Sargento, Mauro Moreira; Sargento, Victor Rodriguez; Sargento, Matias Brance; Sargento, Fabiana Marino; Sargento, Frencisco Madero; Sargento, Nieves Mune; Sargento, Lucia Lopez y Oficial, Miguel Carbonari

fotos: Radio Magica Pehuajo- FM del Sol