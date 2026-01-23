En 2025 cayeron los homicidios y robos en el país, aunque subieron las estafas

En 2025 hubo 1.705 personas asesinadas en la Argentina, a razón de casi cinco por día, según anunció la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Con estas cifras, aún no definitivas, se registró una caída del 17% en la tasa de homicidios dolosos, que pasó de 4,4 en 2023 a 3,7 por cada 100 mil habitantes.

La tendencia se mantiene a la baja en la última década ya que, a pesar de algunas variaciones, pasó del 6,6 cada 100 mil habitantes en 2015 a casi la mitad en 2025. Y, pese a que el Gobierno de Javier Milei siempre buscó instalar que la provincia de Buenos Aires atravesaba “un baño de sangre”, tanto los números de homicidios como de robos fueron a la baja el año pasado.

El ministerio que estuvo hasta hace poco a cargo de Patricia Bullrich solo difundió algunas conclusiones del informe y aclaró que son preliminares. Todavía no informaron los datos completos ni especificaron los datos por provincia o jurisdicción.

Más allá de eso, Monteoliva anticipó este jueves en conferencia de prensa que la baja de homicidios se dio en Córdoba, Mendoza, Tucumán y Buenos Aires. Y en ese sentido destacó que «se redujo el área donde se concentra el 90% de los homicidios en 0,8% del territorio nacional».

Así, aseguró el informe, sin desagregar, que «de 193 municipios en 2023 -en los que hubo homicidios- pasaron a 180 en 2025». También subrayaron la importancia del Plan Bandera, implementado en Rosario, ciudad considerada «una prioridad», al señalarse que bajó el 22% respecto de 2024.

Monteoliva comparó con otras regiones y aseguró que el 19% de los homicidios en Argentina están vinculados al crimen organizado, frente a un 51% promedio en América Latina y un 22% a nivel mundial. Además, detalló que el 51% se comete con armas de fuego y el 26% con armas blancas.

Robos y estafas virtuales

Los datos aportados por el Gobierno suman los robos simples y los robos agravados (con uso de arma, por ejemplo) y describen una baja del 20,8% en la tasa cada 100 mil habitantes. Pasaron de 1.007 robos en 2024 a 798 en 2025, una tasa similar más cercana a la de 2020 y 2021, cuando fue de 750 y 820 robos cada 100 mil habitantes en medio de la pandemia de coronavirus.

En tanto, la reducción de los robos fue proporcional en todo el país y no hubo ninguna de las 24 provincias que registrara un incremento en los niveles de robos, incluso la provincia de Buenos Aires.

Además, la cartera aportó detalles de un cambio en las modalidades delictivas aunque sin especificar los datos: describieron una tendencia donde el delito se traslada de los robos hacia las estafas virtuales, que están en crecimiento. Al respecto, Monteoliva habló de una «mutación» del delito y sostuvo que las estafas virtuales «están en crecimiento, en tendencia a incrementarse», lo que explica -en parte- la baja de los robos simples y agravados.