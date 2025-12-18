El trigo en 9 de Julio cosecha positivos comentarios por su rinde
La campaña de trigo 25-26 prácticamente esta finalizada en 9 de Julio. Datos extraoficiales explican que los productores del distrito apenas pudieron sembrar unas 10.000 has con cultivos de invierno. Los resultados a cosecha sorprenden por sus promedios que entregan los monitores de cosecha que en promedio va de 50 a 60 quintales/has, con picos de hasta 10.000, comento el ingeniero agrónomo, Emanuel Ieno que recorrió junto a El Regional Digital en la zona de la localidad de Dennhey.
El agrónomo nuevejuliense reconoció que cuando se inicio la campaña «arrancamos muy complicado, en un año con muy poco lotes con altitud para poder sembrar trigo, la mayoría con problemas de anegamiento, por lo que fuimos eligiendo los lotes más altos, y con menos complicación, subrayo.
Dentro del plan que la empresa tenia proyectado solo se pudo sembrar 20-25 % de las pretensiones. Hoy con la cosecha, se tiene un resultado, que no se si lo esperábamos cuando sembramos, pero la verdad nos esta sorprendiendo, dijo.
Manejo del cultivo
Deja un comentario