El trigo en 9 de Julio cosecha positivos comentarios por su rinde

La campaña de trigo 25-26 prácticamente esta finalizada en 9 de Julio. Datos extraoficiales explican que los productores del distrito apenas pudieron sembrar unas 10.000 has con cultivos de invierno. Los resultados a cosecha sorprenden por sus promedios que entregan los monitores de cosecha que en promedio va de 50 a 60 quintales/has, con picos de hasta 10.000, comento el ingeniero agrónomo, Emanuel Ieno que recorrió junto a El Regional Digital en la zona de la localidad de Dennhey.

El agrónomo nuevejuliense reconoció que cuando se inicio la campaña «arrancamos muy complicado, en un año con muy poco lotes con altitud para poder sembrar trigo, la mayoría con problemas de anegamiento, por lo que fuimos eligiendo los lotes más altos, y con menos complicación, subrayo.

Dentro del plan que la empresa tenia proyectado solo se pudo sembrar 20-25 % de las pretensiones. Hoy con la cosecha, se tiene un resultado, que no se si lo esperábamos cuando sembramos, pero la verdad nos esta sorprendiendo, dijo.

Manejo del cultivo Se utilizaron 120 kgs de semilla a la siembra, con 130 kg de MAP, toda la siembra y se le incorporó urea, una dosis fija de 130 kg., luego se volvió a aplicar, cuando vimos en el macollaje su desarrollo y aplicamos fertilizacion nitrogenada.

Sanidad

En el capitulo sanitario llegar al lote se lo observo muy limpio, y según Emanuel Ieno, la variedad utilizada, nueva en el mercado, presento problemas de mancha y de roya, por lo que se realizo una aplicación carbozaminda, y respondió muy bien, llegando sano a cosecha.

En cuanto a malezas, se ingreso a la siembra ya de por si con el lote limpio. Luego en macollaje se realizo un repaso con hormonales y quedo muy bien, puntualizo.

Rinde

En cuanto al rinde, el agrónomo reconoció: «nos sorprendió el monitor de cosecha nos da un promedio de 6,000 kg donde hace pico de 10, 12 en en la parte productiva y media loma que la que nosotros apostamos bien y la verdad que estamos muy contentos, sostuvo.