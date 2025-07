El tambo del oeste bonaerense deja el primer semestre 2025 con una sonrisa y relojea la capacidad de compra del consumidor

Con lluvias variables y moderadas en los últimos 30 días, gran parte de la Cuenca Oeste dispone de muy buenas condiciones agroclimáticas en este invierno. Excepto el área que abarca en forma parcial los distritos de Bolívar, C. Casares y 9 de Julio (con problemas de anegamientos), detallo en su informe la Camara de Productores de Leche del Oeste Bonaerense (Caprolecoba), correspondiente a julio 2025.

Segun la entidad representante de tamberos, «se espera que siga así, por lo que sería normal el desarrollo de pasturas y verdeos, y habría buenas condiciones para implantar el maíz en primavera.

El SMN, para nuestra región, hacia JUL-AGO-SET no tiene un pronóstico definido de lluvias. Con temperaturas un poco superiores a las normales».

Producción y perspectivas

Primer semestre cerrado y tendencia consolidada para la producción nacional 2025: +12% sobre el mismo mal período del 2024. 1° se recuperó de la caída, y luego se lanzó a la caza del nivel de 2023.

En nuestra Cuenca Oeste, en la comparación con el año pasado, no crecimos más que 9,5% (porque en el otoño 2024, nuestra producción cayó menos que la de otras cuencas).

Y un detalle: en el otoño que acabamos de dejar atrás: es notable la estabilidad y el nivel que han mostrado los sólidos útiles (grasa y proteína), alrededor de 7,5%, durante abril, mayo y junio.

El Escenario Comercial

Para obtener buenos precios, los productores necesitamos que a las industrias les vaya bien con sus negocios. Por eso seguimos siempre con atención la marcha de los mercados. Y hoy vemos que ha retrocedido un poco la capacidad de compra del salario, y eso, en las últimas semanas, habría frenado las ventas. Mientras que los precios en el mercado externo, bajo las actuales condiciones, habilitan negocios de márgenes positivos, aunque ajustados. Nuestra preocupación, entonces, se enfoca en el 4° trimestre. (Nota: Hoy, MI, mejor que ME).

La Cadena y el contexto institucional: Eliminar los DEX es parte del cambio necesario

La Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste de la Provincia de Buenos Aires, quiere hacer público su apoyo a los pedidos que distintas organizaciones del sector agropecuario y la sociedad, vienen realizando al Gobierno Nacional, para que se eliminen definitivamente los Derechos de Exportación para los productos del campo y elaborados por la agroindustria.

La cadena láctea estará siempre reconocida por el temprano decreto 09/23 que renovó la suspensión de los DEX a los lácteos, para más tarde, eliminarlos en forma definitiva. Con lo cual, nuestra actividad contó con ese punto de apoyo, para poder recuperar sus números en 2024, y su producción en lo que va de 2025.

La liquidación de divisas fue récord este año, porque no hubo especulación política alguna. Pero los márgenes, de no quitarse los DEX, habrán pasado de estrechos a negativos.

Como productores de leche, debemos ser coherentes con nuestros principios de economía de mercado y libertad de comercio. Y no cabe tomar ventaja de un tributo distorsivo que sufren los agricultores. La macro y la microeconomía del sector agropecuario y del conjunto del país, deberán alinearse, sinceradas con la realidad, para poder emerger juntos, hacia el país que todos deseamos y necesitamos.