El PJ bonaerense recurrió a la Justicia por la difusión del padrón falso de afiliados

La Junta Electoral del Partido Justicialista bonaerense llevó a la Justicia electoral una presentación formal para advertir sobre la circulación de un padrón de afiliados falso y un sitio web apócrifo que generó confusión entre la militancia en el marco del proceso interno rumbo a las elecciones partidarias de marzo.

El escrito fue presentado ante el Juzgado Federal con competencia electoral, en el expediente de reconocimiento del PJ como partido de distrito, y pone en conocimiento que en redes sociales y cadenas de WhatsApp comenzó a difundirse información “totalmente falsa”, utilizando incluso el logotipo institucional del peronismo bonaerense.

Según detallaron los apoderados del partido, el sitio en cuestión ofrecía la consulta de un supuesto padrón de afiliados habilitados para votar en las próximas internas, pero no guarda ninguna relación con el padrón oficial entregado por la Justicia, que es el único válido para el proceso electoral en curso. La situación, advirtieron, provocó confusión y malestar entre afiliados que no figuraban en los listados difundidos de manera informal.

En la presentación se precisa además que el dominio desde el cual se difundió el padrón falso fue registrado el 29 de diciembre de 2025 y figura a nombre de un particular, identificado como Estanislao Cernadas, sin ningún vínculo institucional con el Partido Justicialista bonaerense.

Frente a este escenario, la Junta Electoral solicitó al juez que se adopten las medidas necesarias para retirar esa información de todos los canales en los que esté circulando y que se aclare de manera oficial que la página web institucional del PJ bonaerense es el único medio válido para acceder a datos vinculados al proceso electoral interno.

El planteo judicial incluye además un pedido de habilitación de la feria judicial, argumentando la “importancia institucional” del proceso interno y la necesidad de actuar con celeridad para evitar mayores distorsiones en los plazos y condiciones de la elección partidaria prevista para el 15 de marzo.

La presentación se conoció luego de que desde el propio PJ bonaerense se aclarara públicamente que el sitio que circuló en las últimas horas no es oficial y mientras continúan corriendo los plazos formales para la exhibición y corrección del padrón definitivo, en un contexto de creciente tensión interna ante la posibilidad de una competencia entre sectores alineados con Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Infocielo