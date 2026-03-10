El maíz bajo riego en Patagonia, con un primer encuentro de altísimo nivel técnico

Con la presencia de más de un centenar de productores y técnicos, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Maíz Bajo Riego en la localidad rionegrina de General Roca, que contó con el apoyo de Maizar, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, el Centro Pyme Adeneu de la Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén, el CREA Región Patagonia, Aapresid y el INTA.

La jornada se caracterizó por el altísimo nivel técnico con el que las ponencias abordaron los múltiples aspectos de la producción de este cultivo intensivo bajo riego en las áridas tierras patagónicas, que si bien requieren inversiones importantes en tecnología y un manejo experto, pueden conseguir resultados espectaculares.

Los sistemas productivos, los maíces de alto rendimiento, el uso de herbicidas ante la emergencia de malezas, la creación de valor que se genera con el uso de pivotes, el uso del riego en cultivos forrajeros, la incorporación de nuevas áreas bajo riego, la suplementación estratégica del ganado con raciones de maíz y la agriculturización de la ganadería fueron tratados exhaustivamente por empresarios, productores y técnicos de la región. Por la tarde, en la chacra de Esperanza SRL en Cervantes, pudieron apreciarse distintos híbridos y manejos a campo, con demostración de uso de maquinaria, drones y hasta la composición del suelo en una calicata.

Federico Zerboni, presidente de Maizar, inauguró la jornada, recordando el trabajo que la entidad viene desarrollando desde hace años en la región. Destacó los altos rendimientos que alcanza el cultivo en esas condiciones naturales privilegiadas con uso intensivo de riego y alta tecnología, y la excelente combinación que se produce cuando se utiliza como forraje para la producción de carne.