El Hogar de Cristo desarrollo un patio abierto para la comunidad

Bajo el lema «seguir recibiendo la vida como viene y hacernos un mundo mejor». el pasado miércoles 22 de noviembre el Hogar de Cristo “Padre Pedro Traveset” de la ciudad de Nueve de Julio celebró sus 6 años de vida. Motivo por el que se abrieron las puertas de la capilla San Pedro y San Pablo para recibir a las familias del barrio y la parroquia en un festejo comunitario lleno de emociones y juegos, informaron desde dicho centro.

El equipo del Hogar organizó un patio abierto para que todas las personas del barrio pudieran compartir sus elaboraciones del taller de panadería, disfrutar de los juegos didácticos, para los peques un pelotero inflable y la mejor música del taller de guitarra y la murga del barrio marcando el ritmo del festejo.

Sobre el trabajo del Hogar, cuenta con un recorrido de mucha estela, acompañando a personas con dificultades, tanto jóvenes como adultos que encuentran en el equipo un lugar de contención y acompañamiento, no solo en el aspecto psicosocial sino también en el emocional y espiritual. Desde sus comienzos, el encuadre del Hogar fue ser un abrazo dispuesto para todas las personas que necesiten y bajo el lema “Recibimos la vida como viene” se embarcaron en un trazado de acompañar a quienes no encuentran o no pueden llevar adelante un proyecto de vida pleno de salud, afectos e inclusión», explicaron.

Continuando con desarrollo, detallaron que todo el equipo acompaña a mujeres y varones de diferentes edades en su cotidianeidad para que las dificultades sean menos significativas, puedan insertarse en el mundo del trabajo, consigan cumplir objetivos y recuperar la confianza en si mismo, apoyar la vuelta al colegio o completar el ciclo educativo, facilitar la escucha y construir un espacio de confianza para que nada de lo que sucede caiga en saco roto, que todo se puede compartir y la vida es mas llevadera en comunidad, sobre todo cuando esa comunidad realza los valores del amor fraternal.

Historia y presente

El Hogar comenzó con mucha gente que colaboró desde el inicio, ya que por el equipo pasaron personas con diferentes funciones y aportando conocimiento y empatía, dando ese sentido que hoy se sigue construyendo en cada encuentro y abrazando a cada uno que pasa por el radar del equipo, y no solo las que llegan sino saliendo y visitando las casas del barrio. El mensaje del Papa Francisco está impreso en los corazones de grupo de trabajo, rompiendo con la indiferencia y sabiendo que solo existe una forma de felicidad y es la compartida, donde todas las personas están incluidas y nadie queda afuera.

Actualmente con María Oriani, Paola Sproviero, Daniela Andrada, Roberto Valvuzzi y Marcelo del Campo, el Hogar abre las puertas los lunes, miércoles y viernes de 8 a 15hs ofreciendo talleres de música, panadería, grupos de reflexión, actividades terapéuticas, etc. Se trabaja en red con el resto de las instituciones de la ciudad para que las voluntades lleguen a las personas que lo necesitan por las vías que naturalmente se recorren.

Se recibió la visita del Obispo

El Obispo Ariel Torrado Mosconi acompañó la celebración y motivó a seguir con el trabajo que demanda el Hogar, tanto para el barrio como para toda la ciudad. El padre José Pedraza, responsable del Hogar también, junto al equipo, dinamizó la tarde con cada vecino y hermano que participaron del encuentro celebratorio que terminó con unas hamburguesas y una mesa compartida por toda la familia del Hogar.