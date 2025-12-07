El Hockey Sub 14 de Atlético 9 de Julio campeón de la AHCBA

Desde la Sub-Comisión de Hockey del Club Atetico 9 de Julio informaron que este sábado se disputo la final de la Categoría Sub 14 Femenino, organizado por la Asociación del Centro de la Provincia, donde las «millonarias», luego de competir en el Torneo regional de clubes «CRC», en la final gano ante Saladillo por una abultada diferencia de 7 a 0.

El Hockey de Atletico 9 de Julio concluye una excepcional temporada en la categoría Sub 14, logrando el título máximo en la Asociación.

Por su parte en Sub 16, ante El Linqueño, 2° del Apertura y Atlético, 2° del Clausura, gano Atletico por 5 a 0, con 2 goles.

Así, estos dos equipos clasificaron para el torneo Nacional 2026 de clubes, el CRC “A”, lo mismo que Sub 19, que todavía no se jugó.