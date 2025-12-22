El Hockey de San Martin cierra un positivo año 2025 y se prepara a elevar su calidad deportiva e institucional en el 2026

Tiempo de hacer balance en estos días del mes de diciembre y en ello el Hockey del Club Atlético San Martin tiene mucho en su haber, con un trabajo que comenzó en el mes de febrero y que a lo largo del año 2025 fue de mucho trabajo deportivo, mientras que en lo institucional se sumaron muchos colaboradores que fortalecieron el trabajo para proyectar no solo este ciclo que finaliza, sino ya pensar en el 2026.

Matías Zarate es el presidente de la Sub comisión de Hockey y junto a la profesora Jorgelina “Coli” Faure dejaron un balance del trabajo de este año, donde remarcaron el crecimiento deportivo, y de personas que se fueron sumando a la disciplina en Club San Martin. Como parte del cierre de año, recientemente compartieron una actividad recreativa y social en su sede con juegos, entrega de reconocimientos, entre otras actividades.

Balance del Hockey de San Martin

Zarate destaco desde lo institucional, “Nos hemos conformado una nueva subcomisión, usando todo lo anterior que se hizo bien, y la verdad que estamos muy contentos. Ahora queda darle desde el entorno de los padres un empujón más, para darle mayor fuerza al hockey de San Martin, donde ya se empezaron a hacer cosas en la cancha, y hay muchos proyectos lindos para el 2026”, anticipo

Desde lo deportivo “Coli” Faure, destaco el compromiso de las jugadoras, de los profesores, de los padres, y el apoyo de la comisión directiva, esto hace como sucede desde años anteriores, creciendo, y en lo particular este año 2025.

Faure subrayo que el Hockey en San Martin “está en un proceso de crecimiento, estamos en formación, las camadas se fueron cambiando y bueno, creo que viene mucho futuro en San Martín, lo que nos obliga a un trabajo bien fuerte que hay que hacer”, sostuvo y agrego, el año nos deja muy contentos desde lo deportivo, desde lo grupal, las divisiones respondieron muy bien, dentro de los que esperábamos, hemos tenido logros importantes, así que estamos muy contentos”, dijo. También valoro la sumatoria de nuevos padres a la sub comisión; ya que esto nos permite enfocarnos más en lo deportivo y no tanto en la logística, que si la sostienen ellos.

En cuanto a logros, “Coli” Faure, delineo que hizo podio la 5ta. división con un tercer puesto. En la categoría de mayores (Mamis), obtuvieron un sub campeonato de la Asociación, Mientras que, en lo personal, la destacada profesora de hockey, tuvo la oportunidad de dirigir técnicamente a la categoría sub 19, de la Asociación de Hockey del Centro de la provincia de Buenos Aires (AHCBA), en el torneo nacional que se disputo en Neuquén.

En cuanto al hockey de San Martin, la disciplina cuenta con algo más de 120 jugadoras, entre la Escuela, Competición y Mamis.

Año 2026

De cara al año 2026, Zarate adelanto que hay dos líneas de trabajo, en lo deportivo, hacer crecer la Escuela de formación, creemos que es un motor muy importante para el Club, para ello, Coli estará como Coordinadora general del Hockey de San Martin, en paralelo, el presidente de la Sub comisión, adelanto que se trabajaran obras que se suman a las ya concretadas este año. Se suma vestuarios nuevos, sector parrilla, y un SUM para uso del Hockey y de la familia.

Plantel de profesores

Faure, valoro el trabajo de los profesores de las distintas categorías y de La Escuela de Hockey. Marcos Asenjo estuvo a cargo de Primera División.

En 7ma., 6ta. y 5ta. estuvo a cargo de Coli Faure, y en la Escuela, como Coordinador Mariano Delamer, también se suman Fermín Hernández, Florencia Cambello, Lara Sainz y Milagro Rayu. También se sumó Victoria Álvarez en el trabajo físico, y para el próximo año 2026, se suman más profesores