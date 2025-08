El Gobierno reformula el control alimentario y elimina la Comisión Nacional de Alimentos

El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), a través del Decreto 538/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. La norma modifica profundamente el Decreto 815/1999, reorganizando el Sistema Nacional de Control de Alimentos (SNCA) y delegando nuevas responsabilidades a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

La decisión, firmada por el presidente Javier Milei y los ministros Guillermo Francos (Interior), Luis Caputo (Economía) y Mario Lugones (Salud), responde a la necesidad de «simplificar los procesos para la actualización de las normas del Código Alimentario Argentino (CAA) y para el control de alimentos».

Según el Boletín Oficial, con esta medida, se eliminan estructuras intermedias que, de acuerdo al Ejecutivo, generaban demoras innecesarias en la toma de decisiones y en la adecuación del marco normativo alimentario a los estándares internacionales y a los avances científicos. «La disolución de la CONAL no implica un menoscabo en la protección de la salud de la población ni en la calidad y sanidad de los alimentos, sino que busca optimizar los procesos de toma de decisión», señala el texto oficial.

Nueva estructura del sistema alimentario

El renovado Sistema Nacional de Control de Alimentos estará integrado por la ANMAT, a través del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), el SENASA, bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que seguirán siendo invitadas a participar en el sistema.

Ambos organismos nacionales asumirán ahora la responsabilidad directa de proponer y actualizar las normas del CAA, con posibilidad de consultar a expertos externos. Estos especialistas, en caso de ser convocados, deberán presentar sus informes en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Además, la Base Única de Datos del Sistema Nacional de Control de Alimentos será gestionada exclusivamente por la ANMAT, garantizando el acceso y actualización diaria por parte de los organismos participantes. La base contendrá información clave sobre establecimientos, productos, laboratorios, inspecciones y sanciones, entre otros.

Derogaciones y modificaciones

El decreto también deroga once artículos del anterior Decreto 815/1999, entre ellos aquellos vinculados a la creación y funcionamiento de la CONAL, las campañas de prevención conjuntas y las cabinas sanitarias únicas en los puntos de ingreso a las provincias. Sobre este último punto, el Gobierno argumentó que la digitalización y los controles aduaneros actuales volvieron obsoleta su función. Asimismo, se modificaron artículos que referenciaban la participación de municipios en el registro de productos, estableciendo que solo las provincias, CABA y el INAL participarán de la base única, dado que los municipios no realizan registros de tránsito federal ni utilizan dicha plataforma.

La medida se enmarca en el plan de reformas estructurales del gobierno nacional, que apunta a una gestión pública «más austera, eficaz y orientada a resultados», según reza el decreto. Se busca eliminar duplicidades y agilizar la respuesta del Estado ante un sector tan dinámico como el alimentario.