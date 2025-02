El día que el tenis se paró en 9 de Julio: Como se vivió el gran partido de Mariano Navone en su ciudad

El tenis argentino avanzo en los Qualifiers de la Copa Davis tras ganar 3-2 a Noruega, con un puntazo logrado por el nuevejuliense Mariano Navone, al ganar 4-6, 6-3 y 6-4 al juvenil Nicolai Budkov, y conseguir así la victoria y darle el pase al equipo de Javier Frana para enfrentar a Países Bajos, en septiembre próximo.

Jueves y viernes, el mundo del tenis argentino estuvo pendiente del desafío de Argentina en Copa Davis, y eso también alcanzo al partido de 9 de Julio, ya que el equipo nacional estuvo integrado por Mariano Navone, y hasta podría decirse que acá en su ciudad, el tenis se paró.

Un poquito de los inicios de Mariano Navone

Mariano “Nano” Navone ya a sus 3 años dormía y soñaba con una raqueta de tenis. En la familia se practicaba tenis y eso lo entusiasmaba mas

El inicio de Mariano en el tenis fue de constante esfuerzo, propio y de la familia. Por el lado de “Nano” ya en su adolescencia dejar un poco de lado su encuentro con sus amigos, porque el sábado o el domingo había que ir a jugar un torneo de Atopa. Luego llego el desafío de ir a entrenar en Junin, después a Rosario, para recaer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acrecentar el entrenamiento y el juego, en el medio los resultados se iban dando.

Llego la pandemia, y Mariano se recluyo en la casa de sus padres, donde cumplía un estricto entrenamiento de correr en un reducto de 20 x 20 metros, para no perder físico, ya que no se podía jugar, en aquellos primeros meses.

Empiezan a llegar los resultados

La alta competencia llego en el 2022 con el torneo de Corrientes, y aparecía en el ranking mundial del tenis en la posición 500. Aquel año fue convocado por el equipo de Copa Davis, para ser sparring. El año 2022 fue para Mariano Navone un de sus mejores años, termino 250 y el tenis argentino empezó hablar de él.

En el año 2023 comenzó el despegue en el ranking mundial con su primer Challenger en Poznan, Polonia, luego Santa Fe, Santa Cruz (Bolivia), Buenos Aires y Santa Fe 2, casi uno detrás del otro, que determinó su salto para terminar casi dentro de los 100 mejores; y haber conseguido en la temporada cinco títulos, que pocos argentinos consiguieron en su historial.

El 2024 fue su año debutando en torneos de Grand Slam, Masters 1000 y siendo parte de la Delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París. A principio de ese año, llegó a la gran final del ATP 500 de Rio de Janeiro, y pese a perder contra Sebastián Báez, dio el salto al 60 del mundo, su mejor ranking hasta ese momento. Más tarde, cayó en la final de Bucarest contra Marton Fucsovics.

A fin del 2024, Navone llego a su mejor ranking siendo 29 y terminó esa temporada con un récord de 18 ganados y 24 perdidos. Hoy, se encuentra 49 del mundo, y en el inicio de este año fue convocado por Javier Frana para integrar el equipo argentino de Copa Davis.

Como se vivió en 9 de Julio

Decíamos párrafos arriba, en 9 de Julio el Tenis y gran parte de la ciudad se paró este viernes 31 de enero, mucho más cuando se conoció que la definición del 5to. lo definiría Mariano Navone, y así como en la TV, los comentaristas sufrían, acá también se sufría. Aplausos, gritos, apoyos, y el clásico dale Mariano…

No le peso la camiseta

Guillermo Cristobal, profesor de tenis en Club Atlético 9 de Julio, dejo sus primeras palabras sobre lo vivido con Mariano Navone. “A Mariano lo vi espléndido, impresionante. En los dos partidos, porque la realidad es que el primer partido, a pesar del resultado, jugó con un jugador de los mejores del mundo, así que también fue una buena actuación la de él. Y ayer tremendo, el partido que levantó, la templanza que tuvo para revertir el tercer set, y bueno, creo que es parte de lo que él tiene, ese empuje ante la adversidad, y es como que se motiva, sale lo mejor de él, y bueno, en este caso de visitante, lo potenció y salió a flote”, destaco Guillermo, quien fue el primer entrenador que tuvo Mariano Navone en su ciudad.

El ex malvinense y profesor de tenis, destaco en dialogo con El Regional Digital, “ lo vi jugar muy bien, me parece que no le pesó ni el último punto, ni la camiseta, así que bueno, muy contento. Es muy difícil jugar a ese nivel, supongo, y tener que definir, y él lo hizo muy bien. Con mucha templanza, estamos contentos, y acá en el Club ni qué hablar, porque la gente lo ha visto crecer, se formó acá, y para nosotros, para los que trabajamos en la escuela de tenis, o que estamos todos los días con esto, una satisfacción enorme”, reconoció.

Siempre digo que Mariano fue la frutilla, hoy es la frutilla del postre, porque antes de Mariano hubo muchos chicos que intentaron el mismo camino. No se logra esto trabajando con un solo chico, y tiene que haber muchos, tiene que haber una gran base, una gran escuela, y eso es fundamental. Desde el profesor hasta los dirigentes tienen que apoyar, porque si los dirigentes no apoyan, no hay una escuela de tenis, no existe la escuela de tenis, y no tiene el apoyo de los dirigentes, como en todas las escuelas deportivas”, opino Guillermo Cristobal.

Por ultimo dijo, “para 9 de Julio un orgullo, tener un deportista de ese nivel, que no es fácil, y para que los chicos, no solamente de tenis, de las demás actividades, tengan la esperanza o trabajen duro, que desde 9 de julio se pueden lograr cosas, aunque después tengan que emigrar, tengan que ir a terminar de su ciclo de perfeccionamiento en otro lado, pero la base la pueden hacer muy bien en 9 de julio, para todos los deportes, destaco el profe de tenis en Club Atlético 9 de Julio.

La verdad que un triunfazo, cómo batalló

Quien también sumo su alegría por el partido jugado por parte de Mariano Navone, fue Juan Bautista Artola, presidente de la sub Comisión de Tenis en Club San Martin, al reconocer estamos conmovido un poco con el partido Mariano de ayer, viendo noticias, vídeos, un poco de ruido ahí del mundo tenis.

La verdad que un triunfazo, cómo batalló, cómo vino de abajo para jugar un quinto punto, no es fácil en la serie de su debut, reconoció el “Vasquito” Artola.

El directivo del Tenis de San Martin puntualizo que la verdad que lo jugó con total naturalidad, desde el lado del tenis de 9 de julio, San Martín, muy contentos, muy felices, porque bueno, es un chico que se lo merece con tanto laburo, está donde soñó estar.

Artola confió que este viernes el tenis de 9 de julio se paró, se paró para ver el partido, para ver la serie, la expectativa de lo que iba a pasar, si iba a jugar o no el quinto punto y la verdad que confiamos, confiamos mucho en él y bueno, por suerte se dio, un desahogo, una alegría enorme y bueno, esto impulsa, porque ahora también se viene la gira de polvo de ladrillo en Sudamérica y verlo ahí, y porque no tener la posibilidad de por ahí de gente de 9 de Julio que viaje y lo pueda ver de cerca, eso sería maravilloso”, alentó el directivo sanmartiniano.