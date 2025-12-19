El CPR 9 de Julio y personal del elemento policial fueron reconocidos por su labor en la especialidad rural

Cumpliendo con las directivas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aries en el marco del 204º Aniversario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires este jueves 18 se desarrollo en la ciudad de Chivilcoy el reconocimiento a efectivos del Comando de Policía Rural de la provincia de Buenos Aires, con asiento en esa ciudad a cargo del Comisario Insp. Maximiliano Tonello, dependiente de la Región Norte bonaerense .

En la oportunidad se reconoció la labor efectuada durante el año 2025, donde se entrego distinción al «Mérito y Estímulo» a personal policial que cumple funciones en la división Patrullas Rurales de la región, entre ello, el CPR 9 de Julio, a cargo del Comisario Inspector Mario Cattureti, y el elemento policial de 9 de Julio, fue reconocido por su labor como así también efectivos del elemento policial.

Reconocimiento al CPR 9 de Julio

En el caso del CPR 9 de Julio, a cargo del Comisario Insp. Mario Cattureti, y segundo Jefe, Of. Sub Inspector Evangelina Martinelli, se lo reconoce por la destacada actuación al momento con su accionar lograr la mayor cantidad de intervenciones de la especialidad rural.

En tanto que el Personal en servicio reconocido son a nivel provincial por parte de la Super Intendencia de Seguridad Rural, a cargo Comisario Gral. Walter Fernández Mamani: Oficial Sub inspector AVELINO Emanuel; Oficial Sub inspector BARBERA Hernán; Teniente DELGADO Víctor; Oficial HUESO Micaela y Oficial CRISTALDO Roció.