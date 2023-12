El cordobés Juan Cruz Molina Hafford será el nuevo presidente del INTA

El ingeniero agrónomo Juan Cruz Molina será el nuevo presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en reemplazo del tucumano Mariano Garmendia.

Molina Hafford es el actual director del Centro Regional Córdoba del INTA y exsecretario de Agricultura y Ganadería de Córdoba, cargo que ocupó durante 6 años en la gestión de Sergio Busso, desde donde fue un gran impulsor y coordinador del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA). También fue asesor y miembro del Movimiento CREA en el centro-norte de Córdoba, -donde hoy revista como directiva su esposa, la ingeniera Adriana Arnaldo-, con quien también mantiene una sociedad en la empresa Campo y Negocios SA.

«En el día de hoy Fernando Vilella me ha propuesto ser el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y le comuniqué que acepto su ofrecimiento. Estoy orgulloso y agradecido. A la vez quiero decirle a la comunidad agropecuaria que me he preparado toda una vida para una responsabilidad de esta magnitud”, le dijo Molina Hafford al portal TodoAgro.com.ar.

Lo secundará como vicepresidenta del INTA, la santafesina Maria Beatriz «Pilu» Giraudo, es quinta generación de productores en su familia, en la provincia de Santa Fe, también ingeniera agrónoma, productora y asesora, y presidente honoraria de Apresid, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa.

Agregó que “acepté el ofrecimiento de Fernando porque deseo colaborar y hacerlo con toda la vocación y profesionalismo necesario para esta etapa que vive el país”.