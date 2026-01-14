El complejo girasolero argentino consolida su crecimiento y gana protagonismo mundial

La Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR) presenta el último informe de coyuntura elaborado por su asesor económico, el Lic. Jorge Ingaramo, que destaca el excelente desempeño del complejo girasolero local. Con un incremento del 46,8% en el valor de las exportaciones entre enero y noviembre de 2025 y una suba del 11% en el precio FOB local en los últimos seis meses, el sector reafirma su posición estratégica en la economía argentina.

Campaña Local: Rendimientos por encima de la media

A pesar de los desafíos hídricos, la cosecha nacional avanza con indicadores positivos, según datos de la Bolsa de Cereales:

Avance de cosecha: Se han recolectado casi 300.000 hectáreas (11,1% del área apta)

Se han recolectado casi (11,1% del área apta) Rendimientos: El rinde medio nacional se ubica en 22,7 qq/ha , superando los valores medios de campañas anteriores a esta misma fecha.

El rinde medio nacional se ubica en , superando los valores medios de campañas anteriores a esta misma fecha. Producción por región: El NEA lidera el avance con el 52% del área cosechada y un rinde de 23,0 qq/ha, seguido por el Centro-Norte de Santa Fe (20% cosechado; 21,1 qq/ha).

El NEA lidera el avance con el 52% del área cosechada y un rinde de 23,0 qq/ha, seguido por el Centro-Norte de Santa Fe (20% cosechado; 21,1 qq/ha). Estado del cultivo: Aunque la escasez de lluvias ha reducido el área con condición hídrica óptima, el 100% del área restante se mantiene entre condiciones normales y excelentes.

Contexto Internacional: Argentina gana mercado ante la escasez global

El informe del USDA del 12 de enero de 2026 proyecta un escenario favorable para los exportadores argentinos debido a la caída de la producción en el hemisferio norte:

Mayor participación mundial: Se espera que la participación argentina en el comercio mundial de aceite de girasol aumente del 10,8% al 12,0% .

Se espera que la participación argentina en el comercio mundial de aceite de girasol aumente del . Debilidad de competidores: La producción de Ucrania, principal referente, caería un 19,2% interanual. En conjunto, los tres principales competidores del norte reducirán su producción en 2,26 millones de toneladas.

La producción de Ucrania, principal referente, caería un interanual. En conjunto, los tres principales competidores del norte reducirán su producción en 2,26 millones de toneladas. Escasez global: La relación stocks/consumo para el aceite de girasol se reduce del 13,9% al 11,9%, lo que sostiene la firmeza de los precios internacionales.

Precios y Mercados

El dinamismo comercial se refleja tanto en los puertos locales como en los mercados internacionales:

FOB Local: El valor del aceite de girasol subió de U$S/tn 1.109 en julio a **U$S/tn 1.250** (enero 2026) según la Secretaría de Agricultura

El valor del aceite de girasol subió de U$S/tn 1.109 en julio a **U$S/tn 1.250** (enero 2026) según la Secretaría de Agricultura Precios del grano: En el ámbito local, el estimado Cámara en Rosario se sitúa en $467.000 por tonelada (aprox. U$S/tn 320)Se registran valores forward para julio 2026 en Deheza de hasta **U$S/tn 360**

En el ámbito local, el estimado Cámara en Rosario se sitúa en (aprox. U$S/tn 320)Se registran valores forward para julio 2026 en Deheza de hasta **U$S/tn 360** Exportaciones récord: El complejo girasolero exportó U$S 2.019,1 millones en los primeros 11 meses de 2025, representando el 4,3% de las ventas totales del complejo agroindustrial argentino.

La proyección de cosecha argentina para la campaña 2025-2026 se estima en 5,5 millones de toneladas, lo que representa una suba del 7,8% respecto al ciclo anterior, permitiéndonos capitalizar la menor oferta de nuestros competidores