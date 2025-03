El certamen lácteo del año que premiará los mejores quesos santafesinos y dulces de leche del mundo

Del 13 al 15 de mayo en Esperanza, Santa Fe, un grupo de expertos decidirá sobre los sabores que más conquisten sus paladares exigentes, en lo que será la 2da edición del Concurso de Quesos Santafesinos, la Copa Argentina de Dulce de Leche y su homónima competencia a nivel internacional, para la cual ya hay interesados en participar desde países como España, Paraguay, Brasil e inclusive México. Los concursos se desarrollarán durante la mañana de las tres jornadas de exposición, en un espacio acondicionado para que los visitantes de la muestra también puedan observar los procesos de degustación y selección que harán los jurados.

Como es costumbre en este tipo de concursos, los productos llegan bajo estrictas normas de control a la mesa de jura, con envases y rotulados cubiertos, entre otras condiciones que posibiliten una competencia neutral entre todos los participantes.

En el caso del Concurso de Quesos Santafesinos, pymes e industrias lácteas podrán participar con hasta 6 categorías de productos, que incluyen: Quesos Blandos / Quesos Semiduros sin Ojos / Quesos Semiduros con Ojos / Quesos Duros / Quesos Azules / Quesos de Innovación. En cada categoría se seleccionará a los tres mejores quesos; y los primeros puestos participarán, a la vez, de una copa que consagra al mejor de toda esta edición 2025.

El mismo modelo de premiación se utilizará para los concursos de Dulce de Leche. En este caso, habrá 3 categorías de participación: Dulce de Leche Familiar / Dulce de Leche Repostero / Dulce de Leche Mundial (familiar, de mesa, tradicional).

Ivana Nieto, especialista en Análisis Sensorial del INTI Lácteos y coordinadora de los concursos, destacó que el objetivo de los certámenes son valorizar, promocionar y mejorar la calidad de los quesos y dulces de leche de la región, el país, y del mundo. “Buscamos mejorar la imagen y el posicionamiento de los productos en el mercado, a través de la mejora de la calidad, y de la difusión de sus características sensoriales, al tiempo que fomentamos y aseguramos un certamen transparente, garantizando la confidencialidad de datos y resultados”, precisó.

Ivana Nieto, en la coordinación del concurso de quesos y dulce de TodoLáctea 2024

También señaló como aspectos destacables de este tipo de concursos, la posibilidad que brindan para aportar conocimiento, en todas las partes que lo involucran, poniendo en relevancia la posibilidad de feedback sobre cada producto analizado a fin de impulsar siempre la mejora de los mismos desde el punto de vista técnico.

“La evaluación y puntuación del jurado será por consenso, donde se expondrán los puntajes individuales, sus razones, y luego se acordará un puntaje común entre todos sus miembros para generar un documento único que servirá como evidencia física de la jura, al tiempo que se le brindará contenido informativo sobre los defectos si los tuviera, y por los cuales se les pueda haber bajado puntaje”.

Un concurso que invita a participar a más de 100 empresas queseras

La especialista del INTI remarca que en la provincia de Santa Fe existen más de 100 pymes e industrias queseras, lo que la convierte en una potencia productiva nacional. “Muchas ya están solicitando los registros para inscribirse, inclusive para participar en más de una categoría, por lo que esperamos una gran competencia”.

En cuanto al análisis sensorial que se realizará sobre los diferentes quesos, detalló que “los integrantes de la dirección técnica del concurso conformarán un jurado que estará compuesto por al menos 5 jueces por producto”.

¿Cómo saber si un dulce de leche es de calidad?

Si bien para gustos no hay nada escrito, hay un código alimentario argentino que describe una serie de parámetros y características que se deben tener en cuenta para que un producto se catalogue como tal, y el dulce de leche no escapa a ello. Según Ivana Nieto, desde el punto de vista del análisis sensorial, “debe ser cremoso, dulce, pero no excesivamente. No tiene que dejar ese picor que te impida seguir comiéndolo porque te relaje”; y en cuanto a características más técnicas, se remite al Código Alimentario Argentino y describe que, por ejemplo, en cuanto al color adecuado no hay un consenso, “pero se indica que debe ser amarronado, que debe provenir de las reacciones de Maillard, aunque no especifica que marrón exactamente”, detalla.

Algunas muestras de dulces de leche que participaron en la edición 2024 del concurso

Inscripciones al certamen

A través de la web de la exposición www.todolactea.com.ar, los interesados pueden encontrar en el apartado en referencia a los Concursos de Quesos y Dulces de Leche, la información general sobre la competencia y el acceso a las Bases e Inscripciones para participar.

Cabe remarcar que previamente al concurso, según informó Nieto, se llevará a cabo un taller de nivelación para los jurados con el objetivo de armonizar criterios de evaluación. Además, aclaró que “aquellos jurados vinculados de manera directa a empresas participantes no podrán participar de la jura en aquellas categorías en las que participen los productos de su empresa.

Fuente: TodoLactea