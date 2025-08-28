El Asado Viste a la Moda: La carne argentina se sube a la pasarela en el “Buenos Aires Fashion Week 2025”.

Este jueves 28 de agosto el asado se vestirá a la moda y será protagonista de un desfile que se realizará en el club Excursionistas. Se trata de una propuesta elaborada conjuntamente entre el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y la marca Revolver, que reinventará la tradición con estilo, innovación y relevancia cultural.

De esta forma, el asado, símbolo argentino por excelencia, se posicionará también como líder en innovación cultural, brindando un marco estético y sensorial a la nueva moda argentina y conectando con públicos jóvenes y urbanos en los que impactan más las nuevas tendencias de consumo.

A través de la degustación de diferentes cortes, el asado, el fuego y el humo a la vera de la pasarela convertirán a la carne argentina en la protagonista de una experiencia sensorial y estética que unirá la moda, el sabor y la cultura.

La alianza no es casual ya que la ropa Revolver busca resaltar los recursos naturales y la identidad argentina a través del diseño.

La cita será a las 14 hs. en el Club Atlético Excursionistas, ubicado en Bajo Belgrano, CABA.

Los argentinos y el asado

De acuerdo al Monitor Online de Consumo sobre hábitos y consumo de carne vacuna que realiza el IPCVA, el asado es el corte favorito de los argentinos, con un 36% de las preferencias, seguido por el vacío (20%) y los bifes anchos y angostos (16%). Además, consultados sobre el “aroma preferido”, un 18% de los encuestados eligió el olor del asado, que solamente fue superado por el café (22%) y el olor de la lluvia (20%), postergando otras fragancias relevantes como las flores (11%) o el chocolate (6%). Dentro del universo gastronómico, el asado se impuso como aroma preferido con el 45% de las preferencias.

Por todo lo dicho, este 28 de agosto “El Asado Viste a la Moda”.