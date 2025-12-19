El 90% del maíz temprano atraviesa la floración con muy buen estado

Las tormentas del último fin de semana han sido festejadas por el sector. Son milímetros que valen oro para seguir con las siembras y en especial para el maíz temprano que empezaba a sufrir. “Llegaron cuando el maíz temprano estaba sufriendo, se estaba secando la primera hoja de abajo y con esta agua se afirmó, en la región nucleo,

Conforme detalla un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, las lluvias se destacaron en Hernando con 68 mm, Rosario con 55 mm o en Santa Teresa con 40 mm. Desde el noroeste de Buenos Aires al sudeste de Córdoba hubo menos 15 mm. También las temperaturas de esta semana van a favor del cereal.

En la semana pasada las temperaturas trepaban por encima de los 35°C, pero en esta han sido moderadas, incluso con mínimas de 8 a 11°C. En algunos lugares menos favorecidos, como es el caso de SE de córdoba y su vecina continuación en el oeste de Santa Fe, se prenden señales de alerta para el maíz. Pero en el resto, festejan. “Hace cinco años que no cerraba tan bien el año para los cultivos. Nos estamos desquitando de tantos años malos. El 80% del área maicera tiene un buen rinde ya asegurado. Si recibimos más agua el próximo fin de semana, hay que ver a que nivel de rindes podemos aspirar”, dicen en Teodelina, sur de Santa Fe.

El maíz llega mucho mejor que hace un año

A esta altura del ciclo en el 2024, el 85% del cultivo mostraba un estado muy bueno a excelente, pero comenzaban a complicarse el norte bonaerense. Esta vez está el 90% la condición muy buena a excelente en la región núcleo, pero la situación de las reservas en los suelos es mejor. Este año, con 800 a 1.600 mm anuales se destaca la recuperación de las lagunas y la presencia de las napas en la profundidad de los suelos.

Predominan las reservas adecuadas en gran parte de la región núcleo. En el detalle hay algunas diferencias, sectores con reservas regulares, “lunares” que empiezan a agrandarse sobre el SO cordobés. Allí, hay advertencias de los técnicos.

Las zonas que festejan las lluvias y el buen estado del maíz

Desde el noroeste bonaerense mantienen muy buenas expectativas. Con los maíces ingresando o ya transitando la floración, se empieza a hablar de pisos de 100 qq/ha, y coinciden en que, salvo que ocurra un evento climático muy adverso, esos rindes parecen prácticamente asegurados. En Bigand, el planteo es similar, con rindes que se mueven en torno a 80 qq/ha, aunque remarcan que para que los híbridos expresen todo su potencial será clave que las lluvias sigan acompañando. Desde el sudeste cordobés, en Monte Buey, el maíz transita pleno período crítico, con un piso ya de 110 qq/ha, promedios esperados de 120 a 125 qq/ha y lotes destacados que podrían alcanzar entre 140 y 160 qq/ha.

Los lunares del maíz, el 10% del área dónde el cultivo necesita agua

En SE de Córdoba y algunas zonas limítrofes del centro oeste santafesino, el escenario es más ajustado. “Los maíces sembrados muy temprano, en agosto, se mantienen en buen estado, pero en los implantados en la primera semana de septiembre ya se observan fallas de polinización, y en los del 15 de septiembre el panorama aún es incierto, con floración y fecundación desparejas y espigas de menor tamaño”, advierten en

María Susana. En Corral de Bustos, dicen: “Por ahora, los maíces no muestran síntomas de estrés, aunque necesitan agua. De no registrarse nuevas lluvias, la situación podría tornarse más ajustada”. “Hay zonas de escasez. En el SO de Córdoba, por ejemplo en Canals: hay problemas puntuales, necesitarían que llegue el agua el próximo fin de semana”, agregan.

Trigo 202/26: se va bajando el telón de una supercosecha

Con el 98% del área ya cosechada —en línea con el promedio de las últimas cinco campañas—, se consolida una producción récord de 10,4 Mt. El rinde medio que se afirma en 60 qq/ha. El norte bonaerense, que semanas atrás mostraba mayores demoras, pudo acelerar aprovechando las ventanas de buen tiempo y hoy resta por levantar menos del 20%. En General Pinto, donde aún queda un 20% del trigo por cosechar, los técnicos confirman rindes históricos: “hay lotes por encima de los 70 y 80 qq/ha, muchísimos en torno a los 60 qq/ha”. En Teodelina comentan: “nunca en la vida vimos algo así, realmente con esta campaña experimentamos cuál es el potencial del cultivo en la zona”. Como contracara, señalan que el punto más flojo ha sido la proteína, mientras que el peso hectolítrico se mantiene en niveles aceptables.

Siembra fluida y sin sobresaltos para la soja de segunda

La siembra de soja de segunda alcanza el 86% del área prevista en la región núcleo, ubicándose 11 p.p. por delante del promedio de avance de las últimas cinco campañas. En el centro-sur y sur de Santa Fe, junto con el sudeste de Córdoba, ya se implantó prácticamente la totalidad de la oleaginosa. Solo quedan algunos lotes pendientes en los alrededores de Corral de Bustos esperando a que llueva este próximo fin de semana para poder sembrarlos. En Carlos Pellegrini se destacan muy buenos nacimientos, favorecidos por lluvias escasas pero frecuentes, que mejoraron la germinación sobre el abundante rastrojo de trigo. En Aldao, los productores continúan avanzando esta semana con el objetivo de finalizar las labores antes de la llegada de nuevas tormentas. En el norte de Buenos Aires, la soja de segunda sigue incorporándose con algunas demoras propias de los planteos más tardíos, pero dentro de una ventana que aún permite extender la siembra: allí el progreso ronda el 75% del área prevista.

Arrancó la siembra de los maíces de diciembre

La región sembró el 40% de las 180.000 ha previstas con el maíz tardío/2°. Esta campaña el cultivo representa un 10% de la superficie total de maíz en la región, mientras que el año pasado se destinó el 12% al cereal. En zonas como Aldao, Bigand y María Susana esperan completar la siembra en los próximos 10 días. En Carlos Pellegrini, la siembra aún no comenzó y se estima que se implantarán unos pocos lotes en la zona.