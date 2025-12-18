Educación: El municipio evalúa propuestas académicas

Desde la Dirección de Educación del municipio informaron que la intendente municipal, María José Gentile, recibió a representantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quiens presentaron nuevas propuestas académicas destinadas al distrito, en el marco del Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Locales que impulsa la casa de estudios.



Durante el encuentro se expusieron distintas alternativas de formación y capacitación pensadas para acompañar el desarrollo local y fortalecer las capacidades de la comunidad, a partir de la articulación entre la Universidad y los gobiernos municipales.

Tras esta instancia inicial, se abre ahora una etapa de análisis y evaluación conjunta para definir «cuáles de estas propuestas se adaptan mejor a las necesidades y características de 9 de Julio, con el objetivo de seguir generando herramientas de formación, inclusión y crecimiento para los vecinos del partido», se informó oficialmente.