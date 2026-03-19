Dos asadoras nuevejulienses participan de un concurso de asadores representando a Bomberos 9 de Julio

La localidad de bonaerense de Cucha Cucha en el partido de Chacabuco será el escenario este domingo 22 para que Rosana Zapata y Verónica Milaoro, nuevejulienses ellas, desplieguen sus saberes y conocimientos en el arte de asar, en esta oportunidad un lechón a la estaca, y lo hará representando a la Asociación Cooperadora Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, ya que la organización como condición impone, representar a una institución por parte de los concursantes.

En este sentido el presidente de la Cooperadora de Bomberos, Martin del Castillo, celebro que hayan elegido nuestra institución para representarnos en este concurso, dijo, al momento de entregarles una nota que así certifica que las asadoras de 9 de Julio, representan a la entidad bomberil.

En dialogo con El Regional Digital, Rosana comento que paso del «asadito en casa», a participar de concursos y esto se da desde hace tres años comenzó a ser parte de distintos concursos, donde se han obtenido varios premios y seguimos en este camino que nos gusta, siendo parte de varios lugares en la provincia de Buenos Aires. Por su parte Verónica destaco que el concurso de Cucha Cucha, que es la fiesta «La Voz del Pueblo», y hemos pensado en Bomberos para ser parte del mismo.

Acerca de su trabajo, Verónica comento que ella oficia como fogonera, prepara la parrilla, la leña, ayudar a Rosana, preparo el stand de manera campestre, y que invite a la gente a pasar, puede preparase una picada e invitar a la gente, además de ser la relacionista publica ya que me encargo de hablar con el publico que se acerca, mientras Rosana se encarga de asar, detallo.

Sobre la técnica, del lechón a la estaca que deberá hacer, Rosana dijo no hay secreto, solo paciencia, amor en lo que se hace y dedicación. En cuanto al jurado evalua el stand, vestimenta de los asadores, higiene, puntualidad, manejo del fuego y por cierto el sabor y punto de cocción de la carne, detallo.

De aquellos asaditos familiares, nunca pensé que esto iba a hacer lo que me gusta tanto. Además tambien nos ha sido una salida laboral.

Como parte de sus conocimiento en el manejo del fuego y parrillas, Rosana y Veronica hicieron publico que le han informado a Bomberos que están dispuestas a asar una vaquillona con cuero con fines solidarios para la economia de la Asociacion de Bomeros. La idea es ella. dijo.

En cuanto al concurso de Cucha Cucha de este domingo22 de marzo, donde participan 20 parejas, son la unica pareja integrada por mujeres, y en caso de ganar el mismo o terminar en el segundo o tercer puesto, ademas de ganar un premio economico, la institucion que ellas representan, tambien ganaran ese premio en dinero, informaron