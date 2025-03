Dia Internacional de la Mujer: Sofia López y su pasión por el campo y los animales

“Yo me dedico a trabajar en el campo, en una cabaña y en el campo hago lo que me digan, lo hago, y si no lo se lo aprendo. Así presento sus credenciales Sofia Lopez, que con 17 años se muestra una apasionada por trabajar en el campo, y en especial con los animales, comento en dialogo con El Regional Digital.

Hoy 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, y desde este Portal queríamos mostrar la participación de la mujer en el mundo rural, donde una mujer no está allí por una cuestión de inclusión, sino por la pura capacidad de los millones de mujeres que trabajan en la producción agropecuaria.

La pasión y el esfuerzo de Sofía es el común denominador de una mujer que trabaja en el campo o que brinda servicios en el mismo.

Sofía, comienza este lunes 10 su último año de estudio secundario en el CEPT Nº 15 “El Chajá”, una escuela de Educación secundaria de Alternancia, que le permite a los alumnos fortalecer el aprendizaje con las tareas rurales en establecimientos agropecuarios.

Esta adolescente, quien asegura que le gusta la ciudad, pero el campo es lo más, y anima a otras mujeres en meterse en las cosas del campo.

Sofia tiene como reflejo del trabajo en el campo a su padre, Andres, quien es trabajador rural, a partir de verlo

Su visión de trabajar en el medio, hoy esta joven trabajadora rural y estudiante comenta que tiene en claro su visión, ser Medica Veterinaria, y esto lo demuestra en como se expresa cuando tiene que hablar sobre animales.

A sus 17 años ya sabe vacunar, inseminar, curar animales y demás labores que hacen al cuidado de un animal.

Mensaje: La Mujer en el Campo puede trabajar

En el final del dialogo, Sofia anima a otras mujeres en sumarse: «si se lo proponen trabajar en el campo que vayan, es hermoso y que nada que las pare, que ni la palabra de otra persona, nada que le den para adelante y a la sociedad le diría que se tendrían que normalizar porque muchos dicen cómo va a trabajar una mujer en el campo, que para mí está perfecto que una mujer trabaje en el campo. Yo veo que la mujer tiene más tranquilidad, más paciencia con los animales, es lo que veo yo, no sé los hombres que verán, pero yo veo que la mujer en el campo puede trabajar».