Destacan el crecimiento del consumo de aviar en Argentina y sus beneficios nutricionales para la primavera

La carne de pollo continúa consolidándose como un pilar fundamental en la alimentación de las familias argentinas, posicionándose como la proteína animal más consumida en el país.

De acuerdo con proyecciones del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), se espera que el consumo de carne avícola supere los 50 kilos por habitante al año durante 2026, tras haber cerrado el año 2025 en torno a los 49 kilos.

En el marco del inicio de la primavera y el incremento de las actividades al aire libre, el Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (CINCAP) destaca las cualidades nutricionales y la practicidad de este alimento como la alternativa ideal para la elaboración de menús saludables y viandas para disfrutar al aire libre.

La carne de pollo se caracteriza por ser un alimento práctico, versátil, de fácil masticación y óptima digestibilidad. Su adaptabilidad culinaria permite incorporar diversas preparaciones de fácil transporte —como sándwiches, tartas, arrollados, wraps, milanesas o empanadas— que resultan idóneas para todos los integrantes del hogar.

Desde el punto de vista nutricional, la inclusión de la carne de pollo aporta:

Proteínas de excelente calidad: Que favorecen la salud muscular y aportan saciedad.

Que favorecen la salud muscular y aportan saciedad. Perfil lipídico favorable: Un bajo aporte de grasas totales, con predominio de ácidos grasos insaturados (saludables).

Un bajo aporte de grasas totales, con predominio de ácidos grasos insaturados (saludables). Micronutrientes esenciales: Vitaminas del complejo B, además de minerales clave como hierro, zinc, magnesio, selenio, potasio y fósforo.

Acompañar estas preparaciones con ingredientes frescos —como hortalizas crudas, vegetales de estación, palta, frutos secos y frutas frescas— permite conformar un menú equilibrado, sencillo y sustentable para la temporada primaveral.