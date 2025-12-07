Despistes y vuelco en ruta nacional 5

Alrededor de las 14:00 hrs. de la tarde de este sábado 6 de diciembre se produjo un despiste y posterior vuelco de un automóvil que circulaba por ruta 5, en jurisdicción del partido de Suipacha.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 132,400 de la arteria nacional, cuando el conductor de un Toyota Corolla, dominio AF750SP , que circulaba en sentido Suipacha-Chivilcoy debió efectuar una maniobra evasiva para no colisionar de frente con un vehículo que circulaba en sentido contrario sobrepasando a un camión., siendo allí donde pierde el control del rodado, despistándose hacia la banquina y préstamo dónde finaliza volcando sobre su lateral izquierdo.



El automóvil era conducido por Diego Villordo , de 56 años quien viajaba acompañado por su esposa Rosario Chávez Zúñiga de 51 años y un menor de 9 años hijo de ambos, quienes fueron auxiliados en un primer momento por otros automovilistas., en tanto el vehículo causante, del que se desconocen datos, no se detuvo en el lugar.

Los ocupantes del vehículo fueron derivados al Hospital Municipal Esteban Iribarne dónde luego de las evaluaciones de rigor fueron dados de alta sin lesiones.

Intervino Ambulancia del Same, Policía Comunal y personal del concesionario vial Corredores Viales.

Fuente y foto: Jorge Oscar Lasala