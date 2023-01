Desde la Dirección de Espacios Verdes recomiendan consejos para usar en un jardin ante la falta de lluvias

1- Regar al caer la tarde, en sus últimas hs., momento de menor intensidad lumínica y ya pasada la temperatura máxima, se puede hacer también a primera hora de la mañana, teniendo como ventaja darles a las plantas humedad para enfrentar las hs. pico.

2- Las plantas en macetas necesitan más riego. Deberás agruparlas para crear un microclima más fresco. Intenta que las plantas colgantes no reciban sol directo ya que las macetas acumulan temperatura.

3- Corta el césped fuera de las hs. de calor, o córtalo más alto y no lo juntes.

4 – Los muebles de exterior deben ser protegidos con barnices y ponerlos a la sombra.

5 – Las mangueras son quemadas por el sol, si no se las protege del mismo.

6 – Por último, tener presente la presencia de plagas.