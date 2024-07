“De Mar del Plata al fin del mundo”: hará 3 mil km a pie en homenaje a los tripulantes del ARA San Juan ex comandante del submarino

Se trata de Guillermo Tibaldi, de 68 años, quien antes de su retiro supo ser comandante del submarino que naufragó y que hace cuatro años realizó otra ambiciosa travesía en honor a los 44 navegantes al unir, también trotando, el mar con el Aconcagua.

El ex submarinista Guillermo Tibaldi, de 68 años, realizará otro ambicioso homenaje en honor a los 44 tripulantes del ARA San Juan: recorrerá más de tres mil kilómetros (km) a pie para unir lo que fue el muelle local donde amarraba el buque en Mar del Plata con Puerto Almanza (localidad del departamento Ushuaia de la provincia de Tierra del Fuego), el cual fue el último punto donde se pudo divisar al submarino antes de su naufragio en noviembre de 2017.

Cabe recordar que, entre fines de 2019 y principios de 2020, Tibaldi, que antes de su retiro supo ser comandante del ARA San Juan, llevó a cabo la proeza de unir, también trotando, el mar con la cumbre del Aconcagua, con el objetivo de llevar en una bandera argentina los nombres de los 44 héroes que perdieron la vida en el submarino a “lo más alto de la patria”.

.“No había ningún memorial en Mar del Plata, un lugar público y libre para poder recordarlos. Así surgió el homenaje. Yo soy deportista amateur, montañista y fue mi manera de unir las cosas. Cuando uno muere por la patria está en lo más alto, así que más significativo que unir el muelle del submarino del ARA San Juan con la cumbre del Aconcagua, que es lo más alto de la patria”,

“En Puerto Almanza cuando sucede lo que sucede estaban por inaugurar una escuela y le pusieron por ello ‘44 Héroes del Submarino San Juan’. Yo estuve allí y no había un memorial, no había nada y me pareció una buena idea construir un memorial en ese lugar

Por ello iniciará una campaña que esta vez consistirá en realizar “más de tres mil kilómetros a pie”, ya que a la distancia entre Mar del Plata y Puerto Almanza, se le sumarán, al igual que hizo en la última vez, paradas en pueblos donde brindará charlas en colegios.

“En las charlas cuento cómo es la vida de un submarinista, cuento la historia del submarino San Juan, las cosas que hizo y trato de destacar siempre lo clave que es el trabajo en equipo en un submarino, para terminar con alguna moraleja remarcando la importancia del trabajo en equipo en cualquier cosa que se haga. También les transmito a los chicos el hecho de la importancia de llevar una vida sana y deportiva”, manifestó Tibaldi.



Respecto a su travesía, el militar retirado adelantó que realizará un promedio de 35 kilómetros por día y contó que siempre irá acompañado por un vehículo de apoyo: una camioneta preparada especialmente para poder cocinar y dormir.

“La camioneta la van a ir manejando amigos míos de fierro que fui convocando y son parte de este homenaje. Si bien yo lidero este homenaje, el homenaje se hace en cada lugar que paso, donde además de las charlas se hacen ceremonias. Por eso esto es de toda la gente que me acompaña”, dijo Tibaldi.