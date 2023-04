Cuento del Tío: Advierten que están llamando para vacunación de Covid y desde el Hospital desmienten ello

«Recién me llamaron desde este numero 2346 5428401 diciendo que eran del Ministerio de Salud. Para informarme que tenía fecha para vacuna de COVID tal día y hora. Y te pasan un «código» q lo se lo tenés q pasar para Certificar q SOS vos. Y q te van a dar un certificado de registros de vacunación», dio a conocer una vecina de la ciudad de 9 de Julio manifestando su preocupación por el tipo de llamado y agrego, «Además nunca te preguntan si SOS tal o cuál persona, ni edad ni nada. Y cuando pregunté dónde debía ir me mandan al vacunatorio dónde se me aplicó la 1r vacuna, en mi caso fue en Sociedad Rural de 9 de Julio, comento a El Regional Digital la vecina.

Ante la consulta al Director medico del Hospital Julio de Vedia, Dr. José María Mignes, este manifiesto que desde el Ministerio de Salud no estan llamando a nadie para turnos de vacunación, además la vacunación de covid ahora es libre y la gente solo se acerca por desición propia al Hospital o en una Sala de primeros auxilios, pero ya no se esta llamando mas desde el Vacúnate», resalto Mignes.