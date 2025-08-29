Cuarenta cámaras agroindustriales presentaron estrategias de desarrollo al gobierno

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) celebró su reunión plenaria mensual con la participación de más de 40 cámaras y entidades, donde se definieron importantes acuerdos y se trazaron estrategias junto a representantes del Gobierno nacional.

En el encuentro, el CAA firmó un acuerdo de cooperación técnica con el Grupo de Países Productores del Sur (GPS) para mejorar el análisis de los mercados internacionales, especialmente frente a los conflictos geopolíticos que afectan a los sectores

agroexportadores.



Además, se llevó a cabo una reunión clave con el Secretario de Negociaciones Económicas Internacionales, Embajador Fernando Brum, para tratar el acceso a mercados de diversos productos, como carnes, frutas, lácteos, cereales y oleaginosas, entre otros. También se abordaron las negociaciones multilaterales que establecen reglas sanitarias y fitosanitarias.

El presidente del CAA, Gustavo Idígoras, indico que “la reunión de trabajo con el equipo económico de la Cancillería fue muy positiva, nos sentimos acompañados por esta Cancillería que entiende la necesidad imperiosa de una articulación publico privada para defender los intereses exportadores de la agroindustria en un contexto muy agresivo con nuevas formas de proteccionismo internacional”

En la reunión también participo el Subsecretario de Mercados de SAGyP, Agustín Tejeda, quien lidera las negociaciones técnicas agroindustriales y acompaña a la Cancillería en todos los foros.

Fortalecimiento del SENASA y agenda legislativa La presidenta del SENASA, María Beatriz Giraudo, también estuvo presente en la

reunión. La visita se centró en la necesidad de fortalecer este organismo como una herramienta fundamental para certificar las exportaciones. El CAA propuso reactivar las mesas técnicas para avanzar en la facilitación regulatoria y las negociaciones sanitarias.

Según Idígoras, la presencia de Giraudo demuestra el interés en una agenda común que busca un SENASA fortalecido, autónomo y con plena capacidad técnica.

El sector agroindustrial urge a Diputados a tratar la Ley de Inversiones (RIMI) Finalmente, el Consejo analizó la situación del proyecto de Ley de Inversiones (Ley RIMI), que aún no ha sido tratado en la Cámara de Diputados. El presidente del CAA manifestó la preocupación de la entidad ante la falta de avance, ya que esta ley podría generar una fuerte recuperación de la inversión a nivel federal. El CAA continuará

trabajando para impulsar esta iniciativa, así como otros proyectos de ley como los de biocombustibles y riesgo agropecuario.