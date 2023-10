Cuáles son las propuestas de María José Gentile para el 9 de Julio que quiere

La candidata a intendente Juntos por el Cambio, Dra. María José Gentile paso por el estudio de Radio Amanecer 102.7 dejo sus propuestas de gobierno en dialogo con el programa “Acontecer Rural”.

Gentile, que, de convertirse en jefe comunal, será la primera mujer en gobernar el distrito de 9 de Julio y busca continuar el gobierno del PRO iniciado por el contador Mariano Barroso, en algunos lineamientos se continuara y en otros deberán ser redefinidos dijo, por ende, buscara imponer su impronta política.

Desarrollo económico

En primer lugar, la candidata de Juntos, comparo que la potencialidad de la ciudad de 9 de Julio es muy distinta a ciudades vecinas. Creo que a nivel regional no hay otra ciudad que tenga este desarrollo, sobre todo lo agro industrial y desde el municipio se debe continuar esto, y no verlo, la verdad sería un desperdicio, aseguro. Como propuesta hay que gestionar un parque industrial, puntualizo como desarrollo económico. Se están haciendo gestiones para la adquisición de tierras, informo. Sin embargo, se escudó en poder tener un acompañamiento desde lo provincial.

Localidades

En materia de localidades, apunto que se trabajara también junto a empresas y pymes de los pueblos. Además de un trabajo en conjunto con las fuerzas vivas del lugar, informo.

Caminos Rurales

En caminos rurales valoro el trabajo del denominado “Semáforo de Caminos Rurales”, que impulsa Sociedad Rural de 9 de Julio y lo catalogó como “muy bueno” y es un buen sensor, sostuvo. En este sentido la candidata a intendente comprometió un trabajo en conjunto con Sociedad rural, estamos abiertos sostuvo al ser consultada periodísticamente.

Salud

Al ser consultada sobre la política municipal en Salud, enfatizo que el trabajo seguirá siendo desde los CAPS y los dos hospitales municipales (Quiroga y Dudignac), donde las consultas de nivel primaria hoy mayormente están pasando por estos centros de salud, es un porcentaje importante y de allí que se han incrementado las prestaciones médicas de especialidad básica y otras, tanto en la ciudad, como localidades, detallo.

Por otro lado, adelanto que hay dos proyectos a encarar y son contar con un espacio para tratar salud mental (niños y adolescentes), una demanda que crece, aseguro. El segundo es conformar un equipo interdisciplinario (ya está como prueba piloto), para abordar desde los centros de atención, para diagnóstico y tratamiento de patologías neuro desarrollo, donde hoy 1 de cada 6 niños posee esta patología, señalo.

Educación

Por el lado de educación, Gentile reconoció que las grandes problemáticas que se dan, se termina siempre en la falta de educación.

Desde el municipio se proseguirá acompañando el esfuerzo que hace el sector educativo desde las infancias, subrayo y agrego que no solo lo pedagógico en la escuela, sino también un trabajo más profundo, y que se debe dar en más barrios. También un trabajo con jóvenes y adultos, y para ello se enfocó lo que es el proyecto “Socio productivo San Cayetano”, sobre el que dijo se está gestando junto a las empresas, donde “me tiene esperanzada y en el que estoy trabajando”. Buscamos generar competencias en aquellas personas a insertar en un ámbito laboral, sintetizo.

Seguridad

En materia de seguridad, indico que su proyecto es tener un abordaje integral, mas cámaras de seguridad, fortalecer Guardia Urbana Municipal, al tiempo que critico el accionar de la provincia de Buenos Aires en no enviar efectivos de policía. De que nos sirven 14 patrulleros más si no nos envían efectivos, se quejó. “Por lo que le he planteado esta problemática a Nestor Grindetti, en contar Policías”.

“Hemos solicitado por el Destacamento en Ciudad Nueva, y a dos años todavía estamos en espera”, recordó. También dijo que la seguridad tendrá rango de Secretaria en su gobierno.

Desarrollo Urbano

Finalmente, María José Gentile respondió a la necesidad de contar con un Desarrollo Urbano planificado, para ello a su entender, dijo, hay que hacer un diagnóstico para saber dónde estamos parado. Instituciones como arquitectos y agrimensores se debe trabajar para saber dónde se está y hacia dónde queremos ir, proyectándonos.

Gentile delineo que proyectar un loteo, en cinco años me va a pedir asfalto, cloacas, desagües y la pregunta es si aún no tengo esas obras, por lo que necesitamos un plan urbanistico, subrayo.