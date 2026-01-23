CRA denunció «transferencia de recursos» del productor a la industria

La Confederación de Asociaciones Rurales de la Argentina (CRA) cuestionó el funcionamiento de la cadena láctea durante 2025 y advirtió que, pese a la recuperación de la producción primaria, el esfuerzo del sector no se tradujo en una mejora para los productores. Por el contrario, la entidad señaló que la baja en el precio de la leche volvió a trasladar el ajuste al eslabón más débil del sistema.

Según el comunicado difundido por CRA, la producción lechera respondió a una coyuntura favorable y logró recuperar niveles, tal como se preveía a comienzos del año. Sin embargo, esa evolución positiva no fue acompañada por el resto de la cadena, lo que impidió que el crecimiento se reflejara en mejores ingresos para los tambos.

La entidad recordó que viene planteando la necesidad de una lechería en expansión, capaz de sostener a los productores, fortalecer la actividad y consolidar a la Argentina como país exportador. Para lograrlo, subrayó, resulta imprescindible que todos los eslabones -producción, industria y comercialización- acompañen el proceso de manera equilibrada.

Los números, según CRA, muestran con claridad la situación. En diciembre de 2025, la producción fue un 18,6 % superior a la registrada en enero del mismo año, pero los recursos efectivamente destinados a la producción primaria resultaron menores. Este desfasaje evidencia, de acuerdo con la entidad, una transferencia regresiva de ingresos que continúa perjudicando directamente al productor.

Desde la organización ruralista advirtieron que esta conducta, particularmente por parte del sector industrial, desalienta la inversión y el crecimiento, erosiona la rentabilidad de los tambos y empuja a nuevos cierres. A su vez, profundiza un proceso de concentración que expulsa productores y debilita al sistema lechero en su conjunto.

«Sin un reparto equitativo del valor generado, no hay lechería sustentable posible», enfatizaron desde CRA. En ese sentido, remarcaron que el esfuerzo del productor no puede seguir siendo la variable de ajuste de una cadena que, una vez más, se beneficia a costa de quienes sostienen la producción primaria.