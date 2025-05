“Cosa extraña y realmente ilegal”: Kicillof subió, con facultades delegadas, un impuesto y estallaron las críticas del campo

La segunda cuota del impuesto Inmobiliario Rural de la provincia de Buenos Aires llegó con sorpresa: un aumento del 9,3% en relación a la abonada en el mismo periodo de 2024. Esta suba encendió las alarmas entre los productores agropecuarios, que advierten sobre la falta de una ley fiscal vigente para 2025 y cuestionan la legalidad de la actualización aplicada por el gobierno de Axel Kicillof.

Pablo Ginestet, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), explicó que el actual escenario impositivo responde a una prórroga de la ley fiscal y del presupuesto de 2024. “La provincia de Buenos Aires no tiene ley fiscal para el 2025. Lo que hizo Kicillof es prorrogar la ley fiscal y la de presupuesto que estaba en el 2024”, afirmó a La Nacion

Ginestet detalló que en esa prórroga se incluyeron facultades delegadas al gobernador que le permiten actualizar el valor de las cuotas del inmobiliario rural por inflación y en función de la tasa pasiva del Banco Provincia. “Durante 2024 no hizo uso de esa facultad, pero ahora apareció la suba en la segunda cuota”, explicó.

Según indicó, la primera cuota de marzo-abril de este año se mantuvo en los mismos valores nominales que en 2024. Sin embargo, la segunda cuota llegó con un incremento del 9,3%, “producto de ese uso de las facultades que tiene delegadas el gobernador”, dijo. Y añadió: “Eso es lo que está en discusión hoy, porque no está claro si eso es del todo legal. Las facultades fueron para el 2024, no para el 2025”.

En el sector productivo sostienen que el Ejecutivo se extralimitó en sus atribuciones. “El gobernador en el decreto se prorrogó también las facultades, una cosa extraña y realmente ilegal, entendemos”, señaló el dirigente rural. Además, advirtió que la incertidumbre crece ante la posibilidad del cobro de una quinta cuota, que ya generó controversia el año pasado. “La preocupación de los productores pasa también por no saber cómo serán los valores de la tercera y cuarta cuota, y si finalmente se cobrará la quinta. No hay un presupuesto aprobado, entonces no está claro cómo se definirá todo esto”, indicó.

Ginestet también alertó sobre el impacto que está teniendo la falta de actualización de los mínimos no imponibles en otros tributos, como Ingresos Brutos.

“En 2024 había muchos productores que estaban exentos por facturación. Al no actualizarse esos mínimos, pasaron a tributar. Productores de hasta 300 vacas, que vendían terneros y no pagaban nada, ahora pagan Ingresos Brutos por la totalidad de sus cuentas”, ejemplificó.

Carbap reclamó una solución política de inmediato. “Estamos haciendo los reclamos correspondientes al Ejecutivo provincial. Lo que pedimos es una ley de presupuesto y una ley impositiva para que esté claro cuáles van a ser las cuotas del Inmobiliario y se actualicen los valores de Ingresos Brutos que están perjudicando a un montón de productores”, expresó.

Según dijo el dirigente y productor agropecuario de Henderson, en el gobierno bonaerense intentaron justificar el aumento asegurando que, incluso con el ajuste, se paga menos que en 2024 gracias a beneficios como el descuento por buen contribuyente y el pago al contado que volvieron este año. “Dicen que si el año pasado pagaste 10, pese al aumento del 9,3%, ahora estás pagando menos en términos reales por la inflación”, comentó Ginestet.

No obstante, el malestar crece. “Muchos legisladores que venían siguiendo el tema estaban expectantes. Decían que mientras Kicillof no usara esas facultades, estaba dentro de todo razonable. Pero ahora, con los aumentos, algunos diputados del PRO y de la UCR están viendo de presentar proyectos de ley para anular esas facultades y que se vuelva a discutir todo en la Legislatura”, reveló.

Ginestet también cuestionó la falta de definiciones políticas: “Hay muchos intereses y negociaciones entre los legisladores y los intendentes por otras cuestiones. Entonces nunca sabés qué hay de cierto, qué es genuino. Algunos intendentes están recibiendo un poco más de plata, entonces se hacen los distraídos”.

En este contexto, los representantes de Carbap participan hoy de una reunión en la Legislatura bonaerense para discutir el impacto de las tasas municipales y reiterar su reclamo por una ley impositiva y presupuestaria clara. “No podemos seguir así. Ya hemos tenido charlas con el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y seguiremos avanzando. Nuestra preocupación es por la quinta cuota sobre todo [en noviembre], que implicaría un 25% adicional que tendríamos que pagar de una sola vez”, alertó Ginestet. “Un 9,3% no es una suba tan alta, pero si se suman estos incrementos y después se cobra una quinta cuota extra, empieza a tener un gran impacto”, concluyó.

La opinión de ARBA

Fuentes cercanas a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), a cargo de Cristian Girard, indicaron que es lo mismo que 2024, donde uno podía pagarlo de manera anual, tal como lo prevé la legislación. “Tenemos una ley impositiva prorrogada de 2024 porque este año no hubo. Lo que podemos hacer, al tener facultades, es actualizar las distintas cuotas de los impuestos patrimoniales. La cuota dos efectivamente va a venir con ese incremento, pero es lo que estaba previsto en la normativa”, señalaron.

“Quizás hay una confusión en relación a lo que plantea el sector agropecuario. Lo que le dijimos es que el impuesto anual era el mismo si se pagaba a principios de año de manera total, como en 2024. Ahora después, el que va pagando por cuota, como también pasó el año pasado, se va actualizando con un índice que está atado a la inflación”, añadieron.

Además, explicaron que “el pago del impuesto por adelantado (anual), que por primera vez tenía un descuento del 15%, solicitado por las entidades, triplicó la media histórica de los últimos 10 años en cantidad de acogimientos”.