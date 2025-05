Congreso Maizar 2025: Es hora de exigir reglas claras que liberen la fuerza del agro para generar más valor y desarrollo regional

Las inmensas posibilidades de agregar valor en las cadenas del maíz y el sorgo, la urgencia de resolver en el país los múltiples problemas de competitividad para no dejar pasar otra oportunidad y el ordenamiento que se está haciendo de las variables macroeconómicas fueron los ejes de los discursos de Federico Zerboni, Marcelo McGrech y Sergio Iraeta en el Congreso Maizar 2025, el encuentro anual de las cadenas del maíz y del sorgo.

Federico Zerboni apeló a su propia experiencia como productor para recordar que la Argentina vivió una revolución agrícola pionera que en los ’90, de la mano sobre todo de la biotecnología y el sistema de siembra directa, y de la tracción de la demanda china. Sin embargo, “la política, en lugar de ver al agro como un socio estratégico, vio una caja para recaudar”, impuso retenciones (DEX) y otras medidas distorsivas, y aquella dinámica fue perdiendo impulso, hasta llegar al estancamiento productivo en los últimos años, mientras los países vecinos implementaban políticas de crecimiento.

Brasil, que partió de una situación hiperinflacionaria similar a la argentina en los ’90, logró pasar de ser importador a exportador de alimentos, y de producir 55 millones de toneladas de granos a más de 320 millones. En cambio, la Argentina, que había escalado rápidamente de 40 a 130 millones de toneladas, lleva una década estancada en ese nivel, señaló. Similar en ganadería bovina: Brasil pasó de 70 millones de cabezas a más de 240 millones, mientras la Argentina cayó de unos 60 a poco más de 50 millones.

Zerboni contrastó también el PBI de la Argentina y el de los países vecinos en los últimos 30 años: mientras el de Brasil creció 257%, el de Paraguay 252% y el de Uruguay 324%, el de Argentina, apenas 56%. “Claramente, erramos el camino”, sostuvo. Para el presidente de Maizar, aquella competitividad de hace tres décadas hoy se erosionó, por los costos más altos, los suelos menos fértiles, la infraestructura deficiente, la alta presión impositiva, la escasez de maquinaria agrícola, el mayor proteccionismo global, la menor tracción de China, el menor aumento demográfico y los menores precios de los commodities.

Para Zerboni, parte del problema fue que el agro se desentendió de la política: “Hoy sabemos que el camino no es sin la política, ni contra la política, sino con la política”. Por eso, tomando el ejemplo del Instituto Pensar Agro (IPA) de Brasil, que asesora y coordina el bloque parlamentario agropecuario de ese país, Maizar y otras instituciones integran el Comité Agrobioindustrial (ABI), liderado por la Fundación Barbechando, que busca generar un puente directo con el Congreso de la Nación. “Nuestro compromiso con las políticas públicas se materializa a través del Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA), que nuclea a legisladores de 18 provincias”, sostuvo.

Junto al ABI, contó, organizaron la segunda Cumbre Sudamericana Agroglobal, a la que vinieron legisladores de siete países para desarrollar estrategias frente a problemas compartidos, como las exigencias de la UE del Reglamento 1115/23, “que buscan imponer un modelo productivo inviable para nuestros países”, señaló. Para ello, tomaron la experiencia de Maizall, en la que negocian en conjunto Maizar y sus pares de EE.UU. y Brasil, países que en conjunto producen el 50% del maíz del mundo y el 80% de sus exportaciones.

Tras solidarizarse con los productores afectados por el clima en el NEA y el NOA, y el norte de Buenos Aires, Zerboni ponderó el trabajo de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, una alianza público-privada coordinada por Maizar, formada en tiempo récord, que logró construir información clave para el manejo efectivo de la plaga.

El dirigente insistió en que producir maíz en zonas alejadas de los puertos para exportar es inviable por el flete, y llamó a replicar el modelo del Mato Grosso, para agregarle valor en origen. Y tras reconocer los esfuerzos del Gobierno para estabilizar la economía y controlar la inflación, insistió en la necesidad de avanzar con una reforma integral impositiva y laboral, priorizando la eliminación de las retenciones (DEX).

Marcelo McGrech, presidente del Congreso Maizar 2025, comenzó homenajeando a Juan José Llach, “una de las personas que más trabajó para mostrar la importancia de la cadena agroindustrial y su impacto en la generación de empleos, así como su papel en el desarrollo integral del país”.

Respecto del lema del Congreso, “Por más valor”, dijo que “el maíz y el sorgo ya no son solo cultivos. Son vectores de cambio. Son motores de desarrollo. La llave para producir alimentos, energías renovables, insumos industriales. Para generar empleo de calidad, construir marcas, exportar con identidad. Y hacer lo que más necesitamos: arraigar talento en cada rincón del país y construir una Argentina más integrada, más sustentable y más competitiva”.

Tras reseñar el extenso temario del Congreso, McGrech incitó a trabajar juntos para construir acuerdos. “Ya no alcanza con tener razón. Hace falta tener rumbo. Proyecto. Audacia”, dijo, y citó ejemplos de empresas que lograron desarrollos a partir de la transformación del maíz y el sorgo. “Necesitamos una visión común. Campo, industria y Estado. Juntos. Un acuerdo estratégico, que trascienda gobiernos”.

Desde su mirada financiera y crediticia, McGrech también insistió en que “la Argentina necesita con urgencia un mercado de capitales fuerte, profundo, confiable. Que, junto a los bancos, apalanque inversión real, de largo plazo. Que transforme toneladas en empleos, y territorio en desarrollo”.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, tras agradecer la invitación, afirmó: “Todo lo que han dicho es lo que yo pienso. Por eso estoy acá y por eso me involucré en la función pública. Cuando hablamos de Brasil, cuando hablamos de Uruguay, es verdad, no castigaron al campo durante 25 años”. El funcionario agregó que los países vecinos “no solo no maltrataban al campo, sino que se dieron cuenta de que tampoco podían maltratar las variables macroeconómicas”, el régimen cambiario, lo fiscal, la emisión monetaria. “Tuvieron una economía ordenada, aparte de tener una política respecto del campo, y eso los llevó adonde están hoy. Nosotros no pudimos porque se aplicaron todas las medidas que no había que aplicar en todos los sentidos”.

“Les puedo asegurar que esta es la primera vez que, coincidiendo con el diagnóstico, estamos cambiando la terapia, estamos cambiando el tratamiento, estamos ordenando las cuentas públicas. Estamos haciendo un ordenamiento fenomenal en la Argentina en términos de gasto público. Y por ahí estamos empezando”, dijo el funcionario. “Nos pasamos la vida gastando más de lo que tenemos. Esta vez no está ocurriendo. Se ha reducido el gasto público en un 30% a nivel nacional. Todos estamos haciendo un esfuerzo enorme. Pero esta es la primera vez que cambiamos la terapia”, insistió.

Según el funcionario, “se están empezando a ver los resultados. Estuvimos mucho tiempo en manos de curanderos, ahora estamos en manos de profesionales. Entonces los invito desde acá a que sigan haciendo lo que ustedes saben hacer, sembrar maíz, transformar, multiplicar y sumar, como dice el slogan del Congreso. Los invito a hacer eso, nosotros como gobierno estamos acompañando, estamos buscando la vuelta; no es suficiente, se va haciendo lo que se puede, me consta que ustedes entienden que se está haciendo lo que se puede, y en ese camino estamos. Así que los invito a confiar, los invito a sembrar maíz y les aseguro que la energía va a ser otra de las patas que nos va a ayudar”.

Y concluyó: “Los invito a que la cadena del maíz y del sorgo, prendida al enganche de la energía, sirva para que, de una vez por todas, saquemos a la Argentina de la encajadura”.