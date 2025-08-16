Congreso Aapresid: Utrisha N, el biológico que captura y fija nitrógeno, potenciando los cultivos

Los productos biológicos viene creciendo a una tasa de dos dígitos, a diferencia de los químicos que crecen un poco menos, comparo Santiago Casas, gerente de Marketing de Stoller, que junto a Corteva Agriscience presentaron en el 33º Congreso Aapresid tres novedades en funguicidas y reforzaron la capacidad como bio fertilizante que es Utrisha N.

El vocero de Stoller explico que Utrisha N, es una bacteria fijadora de nitrógeno de aplicación foliar, siendo esta la segunda campaña que estamos presentándolo, con muy buenos resultados y buena repercusión en los productores, puntualizo

Utrisha N aporta un plus de rendimiento a partir de ofrecer mas nitrógeno capturado del aire, por lo que la planta se convierte en su propia fuente de este elemento, y genera una reactivación muy rápida de la planta.

Casas sostuvo en dialogo con El Regional Digital que el mundo de las bacterias es enorme, son millones de tipos de bacterias, donde estan las fijan nitrógeno, otras bacterias controlan hongos y otras actúan sobre insectos. Así que realmente los productos biológicos vienen a complementar los químicos, no lo vienen a reemplazar a menos que sea un producción periurbana, donde sin duda